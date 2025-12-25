Elektronik firmasındaki zimmete ceza yağdı

Erzincanlı İş İnsanı Erol Yüksel’in sahibi olduğu İstanbul Sultanbeyli’de elektronik sektöründe faaliyet gösteren NEXT & NEXTSTAR bünyesinde geçmiş yıllarda görev yapan bazı eski çalışanlar hakkında açılan zimmet davasında verilen hapis cezaları kesinleşti. Dosyada, milyonlarca liralık maddi zarar tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, şirkette farklı görevlerde çalışan Arif Pişkin, Akif Gönül Kılıç, Arzu Doğan görev yaptıkları dönemlerde şirkete ait para ve mal varlıklarını haksız şekilde edindikleri gerekçesiyle yargılandı.

Dosya, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda Arif Pişkin, Akif Gönül Kılıç ve Arzu Doğan’ı ayrı ayrı 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Arif Pişkin’in eşi olan ve söz konusu haksız menfaatlere kasa görevi üstlenerek dahil olan şirket çalışanı olmayan Burçin Pişkin ise 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yerel mahkemenin verdiği kararlar, istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanmasının ardından Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

Aynı dosya kapsamında adı geçen Sami G. hakkında yürütülen yargılamanın ise devam ettiği öğrenildi.

Yargılama sürecinde dosyaya giren bilirkişi raporlarında, yalnızca 2010–2011 yılları arasında şirketin uğradığı maddi zararın 561 bin 14 dolar, 29 bin 225 euro, 8 bin 320 sterlin ve 279 bin 335 TL olduğu tespit edildi.

Raporda, söz konusu zararların satış, tahsilat, kasa ve cari hesap işlemleri sırasında gerçekleştirilen usulsüzlükler sonucu oluştuğu değerlendirmelerine yer verildi.

Öte yandan, şirketin uğradığı toplam zararın daha yüksek seviyesinde olabileceği ve haksız şekilde elde edildiği iddia edilen para ve mallara ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Hukuki Süreçler Sürüyor

Kesinleşen hapis cezalarının infaz süreci devam ederken, şirketin uğradığı maddi zararların giderilmesine yönelik hukuk ve icra süreçlerinin de sürdüğü bildirildi. Dosya kapsamında, şirket varlıklarına ilişkin tahsil ve geri alma işlemlerinin yasal çerçevede yürütüldüğü ifade edildi.