Sigorta yaptırmamanın bedeli ne? Trafik sigorta fiyatı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), nisan ayında açıkladığı son verilere göre trafikteki toplam araç sayısı 23 milyon 398 bin 837. Zorunlu olan, yapılmazsa trafiğe çıkılması yasak olan, çıkılırsa da aracın bağlanması neden olan trafik sigortalı araç sayısı ise 18 milyon 457 bin 861 adet. Noyan Doğan trafik sigortasına ilişkin şunları yazdı: “Aracınız bağlanır, trafik cezası yersiniz falan ama daha önemlisi kazaya karışır, birinin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olursanız sigortanız olmadığı için ciddi tazminat ödersiniz. Öyle ufak tefek rakamlar değil, 150-200 bin liralardan bahsediyorum. Maddi tazminatı hesaba bile katmıyorum.

Birileri yine diyecek ki, ‘ama salgın döneminde sigortacılar kolaylık sağladı, cezasız sigortayı yaptırabiliriz’. Normalde sigortasız olan bu sürücüler sigorta yaptıracakları zaman iki katı prim ödemek durumundalar. Doğru, salgın döneminde trafik sigortasını yaptırmayan ya da yaptıramayan sürücülere bir ayrıcalık tanınmış, ek süre hakkı vermişlerdi. Ancak bu süre nisan ve mayıs ayında bitti. Bu işin şakası yok. Sigorta yaptırmayan binlerce sürücü ciddi tazminat ödemeleri ile karşıya kalıyor ve çoğu haciz davaları ile mahkemelerde uğrayıp duruyor.”

Trafik sigortası nasıl sorgulanır?

Zorunlu trafik sigortaları, devletin araç sürücülerinin tamamına yaptırmasını zorunlu tuttuğu bir sigorta koludur. Trafik sigortası, bir kaza meydana gelmesi halinde karşı tarafın aracında veya üçüncü şahıslarda meydana gelebilecek zararlara karşı hak sahibini güvence altına almaktadır. Kara Yolları Trafik Kanununda bulunan düzenlemelere göre araç sürücülerinin her yıl yaptırmakla mükellef olduğu trafik sigortası sorgulama işlemleri oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir.