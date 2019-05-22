Sigorta sonrası askerlik işe girişi öne çekmez

Soru: Ben 24 Nisan 1971 doğumluyum. 3450 gün BağKur ve 2675 gün SSK prim ödemem oldu. Benim SSK başlangıcım 14.6.1988 yılında olmuştu. Ben ne zaman emekli olurum. Askerlik borçlanması ödemesi yapsam bana bir faydası olur mu? Hamza M.

Cevap: Bağ-Kur sonrası en az 1260 gün SSK priminizin olması halinde 51 yaşını tamamlayınca yani 24.4.2022 tarihinde SSK emeklisi olma hakkınız oluşur. Askerliği sigortadan sonra yapmışsınız. Askerlik borçlanması ödemeniz emeklilik yaşınızı etkilemez ama borçlanma yapmanız prim günü artırdığı gibi 2000 yılı öncesine gün kazandırdığı için maaşınız 100 TL kadar artış gösterir. Maddi olarak imkanınız el veriyorsa askerlik borçlanması yapmanızı tavsiye ederim.