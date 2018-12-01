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Siğiller bulaşarak yayılır

Siğiller; cildin üst tabakasına veya mukozaya yerleşen bir virüse ait infeksiyonlardır.

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:30
Siğiller bulaşarak yayılır

Siğillerin yapısı, boyutu çıktığı bölgeye veya çeşidine göre değişmekle beraber, genellikle cilt rengiyle aynı renkte, kabarık, nasırımsı sert bir yapısı vardır.

Siğil çeşitleri:

1- Yaygın siğiller: El içi ve üzerinde, parmaklar ve parmak aralarında ayrıca tırnağın etrafında çok fazla görülen bir siğil çeşididir. Deri yapısının bütünlüğünün bozulduğu yerlerde daha çabuk çıkar. Özellikle tırnak yiyen kişilerde yaygındır. Çocuklarda da fazla görülen bir tiptir.

2- Ayak tabanı siğilleri: Bu tipler tek tek çıkabileceği gibi gruplar halinde de çıkabilir. Nasır görünümünde derinin içine gömülüdürler. Bütün vücudun ağırlığını taşıyan ayaklardaki siğiller ağrıya sebep olabilirler.

3- Düz siğiller: Vücudun herhangi bir yerinde görülebilirler. Bu tipler minik, yumuşak ve düzdür. Saç ve yüz çevresinde görülür.

4- Etek siğilleri: Erişkinlerde çok fazla görülür. Kesinlikle tedavi şarttır çünkü kansere sebep olabilirler.

Bulaşma sebepleri:

Siğiller genellikle doğrudan temas yoluyla bulaşır. Çıkma süresi hızlı değildir çünkü uzunca bir süre kuluçka dönemleri vardır. En fazla bulaşma riski olan etek siğilleridir. Siğillerin en çok bulaşma alanları umumi yerler ve eşyalardır. Mesela ortak kullanılan terlik, havlu vb. eşyalardan bulaşabilirler. Hamamlar ve havuzlar gibi umumi alanlardan ise yüksek bulaşma riski vardır.

Siğiller her bünyede barınamazlar. Kuvvetli bir bünyeye bulaşsa da üreyemezler. Tırnak yeme alışkanlığı olanlarda deri bütünlüğünün bozulması sebebiyle üreyebilirler. Bağışıklık sisteminin bozulduğu anlarda ve alerjik yapıdaki kişilerde görülür. Çocuklarda bazen tedaviye gerek kalmadan zamanla kaybolur, fakat erişkinlerde hayır. Kesinlikle tedavi şarttır çünkü zamanla kanser riskini arttırabilir.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:30
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