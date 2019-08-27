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Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

"Sigaraya 5 TL daha zam yapılacak" iddialarıyla ilgili resmi açıklama geldi. British American Tobacco (BAT) Türkiye'den yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

27 Ağustos 2019 Salı 08:19
Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Sigaraya 5 TL zam daha geleceği iddiaları üzerine on binlerce vatandaş sosyal medyada paylaşımda bulundu. Zam iddiaları üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunan kullanıcılar tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırmandı.

Resmi açıklama geldi

Sigaraya zam yapıldığı iddialarına ilişkin British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı.

British American Tobacco (BAT) Türkiye'den yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 08:19
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  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 7 dk önce
    Gelsin gelsin isterse 1020 gelsin nasılsa bizim köylümüz avucunu yalıyor tüketici mizde fabrika gibi tūttūrūyor vay halimize.

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