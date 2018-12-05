Sigaradan kurtulup dünya şampiyonu oldu





GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Sigara nedeniyle kansere yakalanan arkadaşının çektiği sıkıntılara tanık olduktan sonra sigarayı bırakan ve ardından aldığı kilolardan kurtulmak isterken powerlifting sporuyla tanışan Gençlik Hizmetleri ve Spor Gaziantep İl Müdür Vekili Mehmet Yedek, aralarında dünya şampiyonluğu da bulunan derecelere imza attı.

Önceki yıl kanser nedeniyle ameliyat olan sigara tiryakisi arkadaşının, ameliyat sonrasında yaşadığı acıları gördükten sonra 10 yıldan fazla süredir içtiği sigarayı hayatından çıkaran Yedek, kilo almaya başladı. Kısa süre sonra kilolarından da kurtulmak isteyen Yedek, yürüyüş ve ağırlık kaldırarak başladığı spor hayatında, internette dolaşırken haltere benzerliğiyle dikkati çeken powerlifting sporuyla tanıştı.

Bu alanda kendisini geliştirirken 5 ay gibi bir sürede 90 kilodan 75 kiloya düşen ve kaldırdığı ağırlıkların hızla arttığını gören Yedek, şubat ayında İstanbul'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci oldu. Türkiye Şampiyonasının ardından Mayıs ayında Avrupa şampiyonluğunu elde eden Yedek, geçen ay Ukrayna'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyasını boynuna taktı.

Güne takım elbisesiyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde başlayan Yedek, spor salonunda döktüğü terin karşılığını, dünya rekoru kırarak süslemenin hayaliyle antrenmanlarına devam ediyor.

56 yaşındaki 2 torun sahibi Mehmet Yedek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara nedeniyle kanser tedavisi gören arkadaşının halini gördükten sonra sigarayı bıraktığını söyledi.

Sigara bağımlılığından kurtulduktan sonra aldığı kiloları vermek için sporda bu noktalara geleceğini hayal bile etmediğini anlatan Yedek, şöyle konuştu:

"Çok sevdiğim bir arkadaşımın halini görünce 'Sigarayı bırakmam gerek, yoksa ben de böyle olacağım' dedim. Sigarayı bıraktım ama bu sefer de iştahım açıldı ve kilom 90'a kadar çıktı. Bu sefer de 'kilolarımdan kurtulmam lazım' deyip sporla ilgilenmeye başladım. Şimdi 75 kiloyum. Bu işe sağlığı düşünerek başlamıştım ama buralara geleceğimi tahmin etmiyorum."





- "Ödüller bonus oldu"





Mehmet Yedek, eski haliyle şimdiki halini kıyaslayarak, "Önceki Mehmet Yedek ile şimdiki arasında çok büyük fark var. Vücudumun düzelmesi, kiloların gitmesi insanlardan çok güzel övgüler almamı sağlıyor. Bu da benim motivasyonumu artırıyor. Bir de buna ilaveten yarışmada derecelerin olması benim için bonus oluyor." dedi.

Artık farklı hedeflerinin olduğunu dile getiren Yedek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hedefim bench press dalında rekor kırmak. Şu an bahsettiğim alandaki rekor 100 kilo. Benim son yarışmada kaldırdığım ise 95 kiloydu. Yani rekor çok uzak değil. Benim yaşım 56 ama sporun yaşı yok. Şu an kendimi o yaşta da hissetmiyorum, kendimi daha dinç ve dinamik hissediyorum. "

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan herkesin işinin gençleri spor yönlendirmek olduğunu belirten Yedek, kendisinin de iyi bir rol model olduğuna inandığını sözlerine ekledi.