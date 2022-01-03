Sigara zammının oranları belli oldu! İşte en ucuz sigaranın fiyatı

Yeni yıla sigara ve içki zammıyla girildi. Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) artışa gidildi.

ÖTV'ye yüzde 47 zam

Anayasa gereği gençleri korumamız gereken kötü alışkanlıklar arasında yer alan sigara ve alkole aralık ayında da zam gelmişti. Yeni yılın ilk iş gününde ise ÖTV artışına gidildi. Sigara ve alkolden alınan ÖTV yüzde 47 zamlandı.

Yüzde 15 ile 26 arasında zam gelecek

ÖTV'deki artış sebebi ile içki ve sigara fiyatlarına yüzde 15 ve yüzde 26 arasında zam gelmiş oldu. ÖTV değişikilği ile, en ucuz sigara 22 lira olacak.

Zam olarak yansıyacak

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yayımladığı açıklamaya göre, sigaralardan alınan asgari maktu ÖTV tutarı 0,4883 liradan 0,7197 liraya, maktu ÖTV tutarı da 0,4851 liradan 0,7150 liraya çıkarıldı. Yüzde 63 olarak uygulanan nispi vergi oranında ise değişiklik yapılmadı. Yeni zamlarla birlikte her bir paket sigaradan alınacak en düşük ÖTV tutarı 15.11 lira oldu. Ayrıca sigaralardan paket başına yüzde 18 de KDV alınıyor. Maktu vergi tutarlarında yapılan bu zamlarla birlikte nispi yüzde 63'lük vergi düşük kaldığı için asgari maktu tutarı sigaraya zam yapılmasını zorunlu hale getirdi.

22 liranın altında sigara yok

Vergi artışı asgari maktu tutarlarda yapıldığı için vergi zammından düşük fiyatlı sigaralar daha çok etkilendi. Örneğin 17.5 liraya satılan sigaralara en az 4.5 lira zam yapılması zorunlu hale geldi. Bu nedenle 17.5 liralık sigaraların 22 liradan satılması bekleniyor. Aynı şekilde 18 liralık sigaralara da en az 3 lira zam yapılarak yine 22 liraya satılması gerekecek. 20 liralık sigaralar da 3 lira zamla 23 liraya çıkacak. Firmalar ürün yelpazesi içerisinde bu zamlardan bir kısmını daha düşük, bir kısmını daha yüksek ayarlayarak rekabet avantajı elde etmeye çalışacaklar.