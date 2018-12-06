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Sigara ve alkol bel fıtığına zemin hazırlıyor

Omur kemikleri arasındaki diskler oksijensiz ortamda daha kolay dejenere olur.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:08
Sigara ve alkol bel fıtığına zemin hazırlıyor

Sigara içenlerin vücudundaki hücrelerin tamamı yeterli oksijen alamazlar. Bu olaydan kalp, akciğer ve beyin başta olmak üzere bütün organlar etkilenir. Omur kemikleri arasındaki diskler de oksijensiz ortamda daha kolay dejenere olur ve zamanla kendilerini tamir etme yeteneklerini kaybederler. Böylece bel fıtığı gelişmesi riski de artar. Sigara ayrıca öksürüğü başlatır. Öksürük ise dejenere olmuş ve zayıflamış disklerin üzerine aşırı bir basınç uygulayarak bazen bardağı taşıran son damla olabilir. Öksürürken ve hapşırırken nefesinizi asla tutmayınız. Sigara içmeyiniz, içiyorsanız mutlaka bırakınız.

Sigarayı bırakmak için öncelikle kararlı bir tutum ve güçlü bir irade ortaya konmalıdır. Sigarayı bırakmak için gösterdiğiniz gayretin ne kadar faydalı ve gerekli olduğunu zamanla daha iyi anlayacaksınız.

Alkol diğer birçok zararlarının yanı sıra kemik sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Omur kemiklerindeki mineral kaybı ve sağlıksız yapı dolaylı olarak disklere etki etmektedir. Alkol almayınız.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:08
  1. sigara
  2. alkol
  3. bel fıtıığı

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