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Sigara sedef, egzama ve saç dmkülmesine yol açıyor

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı uzmanları önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, pek çok hastalığın temel nedeni olan sigaranın, deri hastalıklarının da ana nedeni olduğunun altını çizdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:08
Sigara sedef, egzama ve saç dmkülmesine yol açıyor

Tütün kullanımının deri üzerindeki zararlı etkilerinin hem direk deri yoluyla hem de dolaylı olarak kan dolaşımıyla olduğunu belirten Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Pelin Cengiz, “Sigaranın filtresindeki ve sarılan kâğıttaki maddeler egzamaya neden olabilmektedir. Öte yandan günlük içilen sigara miktarının artmasıyla birlikte sedef hastalığının şiddeti artmakta, beraberinde el ve ayak tutulumunu da artırmaktadır. Ayrıca kıl köklerini besleyen damarlarda büzülmeye yol açarak saçlarda erken beyazlamaya ve erkeklerde erkek tipi saç kaybının daha erken yaşlarda başlamasına yol açmaktadır” dedi.

Genital siğili olan kadın sigara içicilerinde, kanser gelişme ihtimali 35 kat daha yüksek!

Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası’na göre; Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'i, kadınların ise yüzde 12’si tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Sigaranın kanserojen etkisinin deri kanserlerine de davetiye çıkardığını söyleyen Doç. Dr. Fatma Pelin Cengiz, “Yapılan çalışmalar, sigara içiciliğinin, deri kanserleri için bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Özelikle genital bölge ve makat bölgesinde görülen yassı hücreli kanser, sigarayla direkt olarak ilişkilendirilmektedir. Genital siğili olan kadın sigara içicilerinde, bu bölgede kanser gelişme ihtimali 35 kat daha yüksektir. Ayrıca kadın sigara içicilerinde, ağızda görülen yassı hücreli kanser de daha sıktır.Malin melanom türünde olan deri kanserinde ise (en tehlikeli deri kanseri türü), sigara içicilerinde iç organlarda kanser tutulum olma ihtimali daha yüksektir” diye konuştu.

Sigaranın deri görünümüne etkileri: Ciltte kırışma, tırnakta sararma, dilde kararma

Ağır sigara içicilerinde deride ve mukozada sigaranın etkilerinin görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Fatma Pelin Cengiz, “Erkeklerde bıyıkta ve tırnaklarda, kadınlarda ise tırnaklarda sarımsı renk değişikliği görülür. Sigaranın bırakılmasıyla, normal tırnakla uzamış sarımsı tırnak arasında hat oluşur. Yanık sigarayı tutmaktan dolayı, parmak uçlarında kronik ısınmaya bağlı renk koyulukları görülebilir. Ayrıca diş eti, dil, ağızda renk koyulaşmaları görülebilir. Damakta sertlikler, dilde siyah kıllı dil adı verilen siyah fırçamsı görünüm gelişebilir” dedi ve ekledi:

“Sigara içenlerde, erken ve şiddetli yaşlılık belirtileri görülür. Alttaki kemik çıkıntıların ve grimsi deri renginin belirginleştiği yüz görünümü ortaya çıkar. Sigara dumanının direkt temasından dolayı, derideki nem seviyesi azalır ve dolayısıyla kırışıklıklar normalden fazla artış gösterir. Güneş gören bölgelerde zararlı etkiler daha şiddetli olur.”

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:08
  1. Sigara
  2. Bezmialem Vakıf Üniversitesi

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