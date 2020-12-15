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Gündem Sigara içtiği için ceza yiyen şahıstan 'yuh' dedirten savunma!
Gündem

Sigara içtiği için ceza yiyen şahıstan 'yuh' dedirten savunma!

Koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri yabancı uyruklu şahsa ceza kesti. Şahsın savunması ise pes dedirtti. Ceza kesilen kişi "Ben ülkemde ünlü biriyim beni çekmeyin" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:05:00 -

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgede bazı bölgelerde sigara içmek yasaklanmıştı.

Taksim'de denetim

Bu bağlamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı.

Polis yanına çağırdı

Uygulama sürerken, ekipler cadde üzerinde sigara içen bir kişiyi ceza kesmek için yanına çağırdı.

"Haberim yoktu"

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye yasağa uymadığı için 900 TL ceza kesileceği söylenince "Haberim yoktu" diyerek yanıt verdi.

"Ülkemde ünlü biriyim"

Ekipler işlemleri sürdürürken kendisini görüntüleyen basın mensubunu fark eden yabancı turist "Bu neden video çekiyor, çekmesin ülkemde ünlü biriyim" dedi.Öte yandan İstiklal caddesinde yapılan denetim sırasında ceza kesilen bazı kişilerce, görüntü alan basın mensubuna engel olmaya çalışıldı.

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