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Sigara içen personele Diyanetten kötü haber! Bu yıldan itibaren başlıyor...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş imzasıyla tüm birimlere gönderdiği resmi yazıyla, sigara içen personele bu yıldan itibaren hac görevi verilmeyeceğini açıkladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:46
Sigara içen personele Diyanetten kötü haber! Bu yıldan itibaren başlıyor...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş imzasıyla, 17 Ocak 2019 tarihinde tüm birimlere gönderdiği resmi yazıda, sigara içen personele yaptırım kararı aldı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzalı yazıda, personelin hacca veya umre görevi sırasında, otel önlerinde ve açık alanlarda sigara içmesinin vatandaşlar tarafında çok sayıda şikâyet konusu olduğuna dikkat çekerek "Bu itibarla, bu yıl yapılacak hac görevli seçim mülakatlarında sigara içmeyen personel, sigara içen personele tercih edilecek; daha sonraki yıllarda da sigara içen personele hac görevi verilmeyecektir" denildi.

“Önem ve öncelik verdiğiniz hususların başında yer almaktadır”

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm birimlere gönderdiği Başkan Ali Erbaş imzalı "Sigara İçilmemesi Hakkında Talimat" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Başkanlığımız hac organizasyonu ile kutsal topraklara giden vatandaşlarımızın hac ibadetlerini sahih, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmelerinde personelimize büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle organizasyonumuzun her kademesinde görev yapacak personelimizin ehliyetli ve liyakati olması Başkanlık olarak önem ve öncelik verdiğiniz hususların başında yer almaktadır.

Bu önem ve önceliğimize rağmen gerek kafilelerde gerekse ekiplerde görev alan bazı personelimizin otel önlerinde ve açık alanlarda sigara içtikleri müşahede edilmişti. Hiç şüphe yok ki, bu durum kutsal toprakların manevi atmosferine yakışmadığı gibi rehberlik yaptığımız hac yolcularımızın da örnekli ve rehberlik noktasında beklentilerine uygun düşmemektedir. Uygun düşmediği için de bu konuda organizasyonumuzla hacca veya umreye giden vatandaşlarımızdan Başkanlığımıza sayısız şikâyet dilekçesi gelmiş ve hala gelmektedir."

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:46
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Ali Erbaş
  3. Sigara yasağı
  4. resmi karar
  5. Hac vazifesi
  6. Diyanet personeli

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