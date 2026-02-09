  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein Örgütü Türk Lirası'na karşı operasyon yapmış! CHP yardımda Akharım beldesi kadar olamadı Türkiye'nin nüfusu belli oldu İddialara cevap vermeyen, aptala yatan Ekrem... Senin yüzünden İstanbul mağdur! Özgür Özel’in partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP’li Bursa Belediyesi Siyonistlerin emrinde "Hile vardı" diyen Trump'tan olay sözler! "Bunu yapmazsak artık bir ülkemiz olmayacak" Mehmet Şimşek'ten Suudi Arabistan çıkarması Marks nerene battı.. P.ç, kö.. Daha devam edeyim mi? İsrail’in “çifte cephe” paniğini Yunan basını ifşa etti Türk gücü korkusu 'Derin Galatasaray değil derin kadro!'
Sağlık Sigara bağımlılarına hayati uyarı! Uzm. Dr. Gamzenur Ergin Uzundere’den "yenilenme" çağrısı
Sağlık

Sigara bağımlılarına hayati uyarı! Uzm. Dr. Gamzenur Ergin Uzundere’den "yenilenme" çağrısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sigara bağımlılarına hayati uyarı! Uzm. Dr. Gamzenur Ergin Uzundere’den "yenilenme" çağrısı

Manisa Şehir Hastanesi’nin başarılı Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Gamzenur Ergin Uzundere, toplumun kanayan yarası olan sigara bağımlılığına karşı çok kritik uyarılarda bulundu. Sigaranın sadece bir alışkanlık değil, vücudu içeriden çürüten bir cellat olduğunu vurgulayan Uzundere; başta kalp krizi ve akciğer kanseri olmak üzere, sayısız ölümcül hastalığın bir numaralı davetçisinin bu tütün zehri olduğunu ifade etti.

Manisa Şehir Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gamzenur Ergin Uzundere, sigaranın kalp ve akciğer başta olmak üzere birçok ciddi hastalığa yol açtığını belirterek, sigarayı bırakmanın sağlıklı bir yaşam için en kritik adım olduğunu vurguladı.

Sigaranın solunum sistemini olumsuz etkilediğini, dolaşım bozukluklarına neden olabildiğini ve zamanla yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade eden Uzm. Dr. Uzundere, "Sigara başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlayabilen, bağımlılık yapıcı bir alışkanlıktır. Solunum sistemini olumsuz etkileyebilir, dolaşım bozukluklarına yol açabilir ve yaşam kalitesini zamanla düşürebilir. Ancak sigarayı bırakmak, vücudun kendini yenileme sürecini başlatan en önemli adımlardan biridir" dedi.

 

"Sigara sadece alışkanlık değil güçlü bir bağımlılıktır"

Sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bunu tek başına yaparken zorlanabileceklerini kaydeden Uzm. Dr. Uzundere, "Sigara, yalnızca bir alışkanlık değil, güçlü bir bağımlılıktır. Bu nedenle bırakma süreci profesyonel destek olmadan zorlayıcı olabilir. Doğru yönlendirme ve tıbbi destek, sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. Hastanemizde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği'nde, kişiye özel değerlendirme yapılıyor. Bireyin ihtiyacına göre uygun tedavi ve danışmanlık planlanıyor ve süreç uzman hekimler tarafından takip ediliyor" şeklinde konuştu.

"Sağlık için en önemli adım sigarayı bırakmak"

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların, MHRS üzerinden randevu alarak ya da hastaneye doğrudan başvurarak Sigara Bırakma Polikliniği'nden ücretsiz destek alabileceklerini ifade eden Uzm. Dr. Uzundere açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sigarayı bırakmak, sağlığınız için atacağınız en değerli adımlardan biridir. Bu süreçte yalnız değilsiniz, hastanemizde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği'nde uzman ekibimiz, sağlıklı bir yaşama geçiş yolculuğunuzda yanınızda."

Dünya "asrın felaketini" konuşurken Türkiye "asrın hizmetini" sunuyor! Osmaniye'ye 10 yeni sağlık kalesi
Dünya "asrın felaketini" konuşurken Türkiye "asrın hizmetini" sunuyor! Osmaniye'ye 10 yeni sağlık kalesi

Gündem

Dünya "asrın felaketini" konuşurken Türkiye "asrın hizmetini" sunuyor! Osmaniye'ye 10 yeni sağlık kalesi

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 başvuru tarihi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 başvuru tarihi ne zaman?

Ekonomi

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 başvuru tarihi ne zaman?

Sağlık turizminde TÜRKİYE mucizesi: ABD'li çiftin "Healthcation" turu dünyayı şaşırttı
Sağlık turizminde TÜRKİYE mucizesi: ABD'li çiftin "Healthcation" turu dünyayı şaşırttı

Gündem

Sağlık turizminde TÜRKİYE mucizesi: ABD'li çiftin "Healthcation" turu dünyayı şaşırttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23