Sigara bağımlılarına hayati uyarı! Uzm. Dr. Gamzenur Ergin Uzundere’den "yenilenme" çağrısı

Manisa Şehir Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gamzenur Ergin Uzundere, sigaranın kalp ve akciğer başta olmak üzere birçok ciddi hastalığa yol açtığını belirterek, sigarayı bırakmanın sağlıklı bir yaşam için en kritik adım olduğunu vurguladı.

Sigaranın solunum sistemini olumsuz etkilediğini, dolaşım bozukluklarına neden olabildiğini ve zamanla yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade eden Uzm. Dr. Uzundere, "Sigara başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlayabilen, bağımlılık yapıcı bir alışkanlıktır. Solunum sistemini olumsuz etkileyebilir, dolaşım bozukluklarına yol açabilir ve yaşam kalitesini zamanla düşürebilir. Ancak sigarayı bırakmak, vücudun kendini yenileme sürecini başlatan en önemli adımlardan biridir" dedi.

"Sigara sadece alışkanlık değil güçlü bir bağımlılıktır"

Sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bunu tek başına yaparken zorlanabileceklerini kaydeden Uzm. Dr. Uzundere, "Sigara, yalnızca bir alışkanlık değil, güçlü bir bağımlılıktır. Bu nedenle bırakma süreci profesyonel destek olmadan zorlayıcı olabilir. Doğru yönlendirme ve tıbbi destek, sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. Hastanemizde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği'nde, kişiye özel değerlendirme yapılıyor. Bireyin ihtiyacına göre uygun tedavi ve danışmanlık planlanıyor ve süreç uzman hekimler tarafından takip ediliyor" şeklinde konuştu.

"Sağlık için en önemli adım sigarayı bırakmak"

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların, MHRS üzerinden randevu alarak ya da hastaneye doğrudan başvurarak Sigara Bırakma Polikliniği'nden ücretsiz destek alabileceklerini ifade eden Uzm. Dr. Uzundere açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sigarayı bırakmak, sağlığınız için atacağınız en değerli adımlardan biridir. Bu süreçte yalnız değilsiniz, hastanemizde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği'nde uzman ekibimiz, sağlıklı bir yaşama geçiş yolculuğunuzda yanınızda."