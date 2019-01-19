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Şifreli mesaj kullandılar ama yine yakalandılar

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 44 kişi'den 38'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:35
Şifreli mesaj kullandılar ama yine yakalandılar

Adana'da 9 ayrı masaj salonunda müşterilere fuhuş yaptırdıkları iddiası ile gözaltına alınan 44 kişiden 19'u kadın 38 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, “Fuhşa teşvik, fuhşu kolaylaştırma, fuhuş için aracılık ve yer temin etme” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller neticesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 16 Ocak günü şafak vakti düzenlenen operasyon kapsamında 55 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapılarak masaj salonu sahibi, çalışanı ve işletmecilerinin de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. 300 polisin katıldığı operasyonda fuhuş yapıldığı ileri sürülen 9 masaj salonunda ise aramalar yapıldı.

Zanlıların müşterilerden masaj parası aldığı, masözlük yapan kadınların da fuhuş parası aldığı belirlendi. Zanlıların yaklaşık 30 masöz kadına fuhuş yaptırdığı masaja gelen 100'den fazla erkeğin ifadeleriyle ortaya çıktı. Masaj salonlarında şahısların "mutlu son" adı altında şifreli fuhuş yaptırdıkları da belirlendi. Zanlıların bunu da polise yakalanmamak için yaptıkları öğrenildi.

Ayrıca polis baskınlarını önlemek için zanlıların para karşılığında günlük 100-150 lira para vererek gözcü tutukları, 24 saat masaj salonu etrafında bekleyerek polis baskınlarını haber verdikleri belirlendi.

Zanlıların polise yakalanmamak için müşterilerini farklı seçenekler sunduğu telefonda da şifreli konuştukları öğrenildi. Yapılan çalışmalarda, ayrıca birbirleriyle irtibatlı olarak hareket ettiği belirlenen bir kısım şüphelinin, Kazakistan uyruklu bir kadını da çalıştırdığı saptandı. Polis 5 zanlıyı arama çalışması devam ederken gözaltına alınan 44 zanlıdan 6'sı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 38 zanlı ise suçlamaları kabul etmedi. 19'u kadın 38 zanlı ifadelerinin ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:35
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