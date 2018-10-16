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Şifonyer alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Şifonyer alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var...

16 Ekim 2018 Salı 15:06
Şifonyer alırken nelere dikkat etmelisiniz?


Çekmecelerin rahat açılıp kapanması çok önem taşır. Kızaklar sıkışmamalı.

Hafif ve gevşek çerçeveler de çekmecelerin sıkışmasına yol açar.

Özellikle metal ve plastik kızaklar kırılabilir, ahşap yapım dar çıtalı kızaklar en sağlamlarıdır.

Ahşap topuzlar hoş görünse de kullanma ve düşme sonucunda kolaylıkla bozulabilir.

Tercihinizde en önemlisi sizin onu ne için kullanmak istediğinize bağlıdır.

Çok çekmecelisi daha çok eşya koyabileceğiniz anlamına gelir. Fakat şifonyerin üstünü de değerlendirmek istiyorsanız, ayna, vazo vs. koymak gibi, o zaman mobilya dokusu olan öne çıkar.

Derinlikli çekmecelere sahip olan şifonyerler daha kullanışlıdır; en alttaki derin çekmeceye kazak gibi kalın giysilerinizi, üstteki daha sığ çekmecelere de daha hafif giysilerinizi yerleştirebilirsiniz.

Eğer şifonyerin ayakları varsa en alttaki çekmeceyi açmak daha kolaydır.

Küçük eşyalarınız çekmecelerinizin arka kısımlarında kalabileceğinden, çekmece çerçeveleri boyunca uzanan kızaklar, çekmecenizin tamamen açılmasını sağlar.

Eğer farklı tipte eşyaları saklamak istiyorsanız sizin için bölmeli çekmeceler daha kullanışlı olacaktır.

Resmini sunduğumuz şifonyer elbette bir cevizden yapılmış bir antika.. Hepimizin harcı değil. Ama varsa imkanınız sizin sıcak yuvanızda da neden olmasın..

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:06
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