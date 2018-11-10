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"Şifo" fırtınasını arkasına alan Erzurumspor, Göztepe'yi devirdi

"Şifo Mehmet" lakabıyla tanınan tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek'le birlikte yükselişe geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:03
"Şifo" fırtınasını arkasına alan Erzurumspor, Göztepe'yi devirdi

Süper Ligin 12. haftasında BŞB Erzurumspor ile Göztepe karşılaştı. Ev sahibi ekip, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Mehmet Özdilek'in takımın başına geçmesiyle yükselişe geçen BŞB Erzurumspor, son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak milli araya moralli girdi. Ligde bu sezon şimdiye kadar 6 deplasman maçına çıkan Göztepe ise 5. kez dahadan boynu bükük ayrıldı.

Mücadele'nin golleri İbrahim, Taylan Antalyalı ve Yasin Öztekin'den geldi. Bu sonuçla BŞB Erzurumspor puanını 11'e çıkartırken maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı. Göztepe 18 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:03
  1. Antalya
  2. Erzurum
  3. Mehmet Özdilek
  4. BŞB Erzurumspor
  5. Göztepe

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