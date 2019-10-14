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Sıfırda indirim bayramı devam ediyor

Kamu bankalarının taşıt kredisindeki faiz oranlarını düşürmeleri sıfır otomobillere olan ilgiyi arttırdı. Binek ve ticari otomobillerle sınırlı tutulan kampanyanın başladığı günden bugüne kadar oto showroomlarında hatırı sayılır bir hareketlilik yaşanıyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:09
Sıfırda indirim bayramı devam ediyor

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın sıfır otomobil kredisifaiz oranlarını enflasyonun altına çekmesi, araç sahibi olmak isteyenlerin de iştahını kabarttı. İlk adımda Türkiye’de üretim yapan 9 markanın katıldığı kampanyaya daha sonradan iki markanın katılmasıyla alım ertelemesi yapan tüketiciler harekete geçti. Sıfır araç kredilerinde yaşanan faiz indirimi nedeniyle Türkiye’de üretim yapan Mercedes, Toyota gibi markaların showroomlarına adeta akın başladı. Hayallerindeki arabaya sahip olmak isteyenler, test sürüşleri yapıp beğendikleri araçlarla ilgili bilgi alıyor. Şimdiye kadar birçok vatandaş faiz indiriminden yararlanıp, sıfır araç piyasasına heyecan getirdi.

Rota önce sıfır otoya

Bankaların başlattığı bu kampanyanın ardından ise ikinci el piyasası beklemediği bir etkiyle karşılaştı. Kampanyaya katılan bankaların ve firmaların kısa süre içerisinde artması, müşterilerin de rotasını ciddi şekilde ikinci elden sıfır araçlara kırmasına yol açtı. Kampanyanın biteceği 31 Aralık tarihine kadar ikinci el pazarından önce markaların showroomlarındaki hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

Tüketiciye maliyeti düştü

Yapılan indirim yerli üretimi olan markaların otomobillerinin satışlarını arttırdı. Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse vade farkı yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse vade farkı yüzde 0.49-0.69 oranında uygulanarak kredi kullandırılıyor. Yerli üretim olan Honda, Hyundai ve Renault marka otomobillerle BMC, Isuzu, Temsa gibi ticari araçlarda da kampanya devam ediyor.

Örnek ödeme planına göre alışveriş

Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 ay olarak uygulanıyor. Yeni kampanya 30 ay vade ile alınan 120 bin lira taşıt kredisinde toplam avantaj 23 bin 285  lira oluyor. Bunun aylık avantajı ise 777 lira. Daha önceki vade farklarına göre (Yüzde 1.43) 30 ay vadeyle 120 bin lira çekildiğinde aylık ödeme 5151 lirayı buluyordu ve tüketiciye toplam maliyeti 154 bin 531 lira olarak yansıyordu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:09
  1. Ziraat Bankası
  2. Halkbank
  3. Vakıfbank
  4. sıfır otomobil kredisi
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  6. Mercedes
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  8. test sürüşleri
  9. ikinci el piyasası
  10. yerli üretim
  11. Binek otomobiller
  12. BMC
  13. Isuzu
  14. Temsa
  15. ticari araçlar
  16. Honda
  17. Hyundai
  18. Renault
  19. Otomobil kredileri
  20. taşıt kredisi

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