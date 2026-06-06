Sıfır faizli dev kampanya! Pick-up dünyasında ezber bozuluyor

Bu sene 100. yılını kutlayan Koç Topluluğu bünyesindeki Otokar, pick-up segmentindeki iddiasını sahaya taşımaya devam ediyor. Türkiye genelindeki yaygın bayi ve servis ağı, güçlü satış sonrası hizmet altyapısı, yedek parça erişimi ve müşteri destek hizmetleriyle dikkat çeken Otokar, Foton Tunland modelleri için özel bir kampanya hazırladı. "Her Yola Yakışır" sloganıyla Türkiye'yi dolaşmaya başlayan Foton Tunland modellerine kampanya kapsamında cazip koşullarla sahip olunabilecek. Foton Tunland G7 modeli 1.960.000 TL’den başlayan kampanyalı liste fiyatı ile satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra ticari müşterilere özel kampanya kapsamında 750.000 TL peşin ödemeyle 9 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Kampanya, kampanyaya katılımcı Otokar yetkili satıcılarında 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek.

Her ihtiyaca uygun iki güçlü pick-up

Türkiye turu boyunca ziyaretçiler, hem iş odaklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden G7’yi hem de premium yaşam tarzını yansıtan V9’u yakından inceleme ve test sürüşüyle deneyimleme fırsatı bulacak.

Foton Tunland ürün ailesi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden iki güçlü modeliyle pick-up segmentinde dikkat çekiyor. Üstün arazi performansı, 5 yıldızlı güvenlik özellikleri ve ekonomik yakıt tüketimiyle öne çıkan Foton Tunland G7, kullanıcılarının güçlü ve akıllı iş ortağı olarak konumlanıyor.

Full-size pick-up segmentinde yer alan Foton Tunland V9 ise SUV konforunu pick-up dünyasıyla buluşturan premium yaşam tarzı odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Güçlü tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve konfor odaklı donanımıyla V9; şehir yaşamından hafta sonu kaçamaklarına kadar farklı kullanım senaryolarında kullanıcılarına ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.

Foton Tunland İstanbullularla buluşuyor

Türkiye turuna İzmir’den başlayan Foton Tunland’ın yeni durağı İstanbul oldu. Tunland modellerini İstanbullular 5-7 Haziran tarihleri arasında Meydan AVM ve İstanbul Forum’da yakından inceleyip test edilebilecek. Roadshow’un İstanbul ayağının ardından Foton Tunland; farklı illerde pick-up tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek.

Otokar güvencesi

Foton Tunland kullanıcıları, güçlü ve çok yönlü bir pick-up deneyiminin yanı sıra Otokar güvencesini de yanında taşıyor. Türkiye genelindeki yaygın bayi ve servis ağı, güçlü satış sonrası hizmet altyapısı, yedek parça erişimi ve müşteri destek hizmetleriyle Foton Tunland sahiplerine güven veren kapsamlı bir sahiplik deneyimi sunuluyor.