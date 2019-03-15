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Sıfır atığın yıllık değerlendirmesi

Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü Hizmet Binasında 1 yılda 2 ton 636 kilogram değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

15 Mart 2019 Cuma 09:36
Sıfır atığın yıllık değerlendirmesi

Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü Hizmet Binasında 1 yılda 2 ton 636 kilogram değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı.


124 personelin bulunduğu Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü hizmet binasında, 2018 yılı Şubat ayı itibariyle projenin başlatıldığı günden bu yana 1 ton 439 kilogram kağıt-karton kullanıma kazandırılarak 25 ağacın kesilmesi önlendi, 317 kilogram plastik atığın geri dönüşümüyle de 5,1 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi.


Ayrıca, 222 kilogram cam atık, 17,5 kilogram metal atık, 440 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümü sağlandı. Elde edilen kazanımlar soncunda da 300 kilogram hammadde ve 3,45 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı ve 17 bin 843,6 metreküp sera gazı salınımı azaltıldı.



556 kamu kurumu sıfır atığa geçti


Tekirdağ’da müdürlük hizmet binasının yanı sıra valilik, Namık Kemal Üniversitesi, 50 merkez kamu kurumu, Kaymakamlıklar ve bağlı tüm ilçe kurum müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve ek hizmet binaları, okullar, sağlık kuruluşları, 12 OSB Müdürlüğüve 6 kıyı tesisi olmak üzere toplamda 556 kamu kurum ve kuruluşu Sıfır Atık Projesine dahil edildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:36
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