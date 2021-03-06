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Gündem Şifa mesajları yağdı! Cübbeli Ahmet Hoca, hastalığını canlı yayında açıkladı
Gündem

Şifa mesajları yağdı! Cübbeli Ahmet Hoca, hastalığını canlı yayında açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuk olduğu bir canlı yayın programında rahatsızlığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 12:21:00 -
Şifa mesajları yağdı! Cübbeli Ahmet Hoca, hastalığını canlı yayında açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hastalığını açıkladı.

Cübbeli Ahmet Hoca, TV100'de konuk olduğu bir canlı yayın programında hastalığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi izleyenlere bir kere şunu belirtelim. Biraz Behçet hastalığı, (vücudun farklı yerlerindeki kan damarlarının iltihabına neden olan ve nadir görülen kronik bir hastalık) iltihaplı romatizma ataklarım olmuştu. Birkaç gün evvel ağızlarım tamamen yara olmuştu. Ben yine yayınlarımı sürdürüyordum ama yeşil reçeteli bir ağrı kesici var. Yani beni çok etkiliyor. Onu almak zorunda kaldım. Dün gece de almadım bu programa geleceğim diye. Yani beynim kendime geleyim dedim ama yine de bir tutukluluğum olabilir"

Açıklamanın ardından Cübbeli Ahmet Hoca'ya sosyal medyadan "şifa bulması" yönünde mesajlar yağdı. 

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Yorumlar

432

allah peygamberlerin meleklerin hürmetine hayırlı şifa versin elden ayaktan düşürmesin geçmiş olsun hoca amin
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Dursun Ali

Güle güle.
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