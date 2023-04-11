Şifa deposu yoğurtlu şebze çorbası! Bugün ne pişirsem, iftara ne yapsam? Bir gram bile şifa fışkırıyor!

Şifa Deposu Yoğurtlu Sebze Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 adet küçük minik doğramış kapya biber

1 adet küçük minik doğranmış yeşil (çarliston) biber

1 adet küçük minik doğranmış havuç

1 adet küçük minik doğranmış kabak

1 adet küçük minik doğranmış patates

1 adet küçük minik doğranmış soğan

1 diş sarımsak

Sıvı yağ

5,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Bir avuç kıyılmış dereotu

Terbiyesi için ;

7-8 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı un

Şifa Deposu Yoğurtlu Sebze Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle malzemelerimizin hepsini minik minik küp şeklinde doğrayalım.

Ardından uygun bir tencereye sıvı yağımızı alıp,soğan ve sarımsağımızı kavuralım.

Üzerine doğradığımız diğer sebzelerimizi ekleyip,5 dakika kadar kavurup,üzerine sıcak suyumuzu ekleyelim ve kapağını aralıklı kapatıp,kaynamaya bırakalım.

O sırada yoğurdumuz ile unumuzu çırpalım.

Kaynayan çorbamızdan yoğurtlu karışımımıza biraz alalım ve çırpalım.

Daha sonra da karışımı tencereye ekleyip,karıştıralım.

Kaynayana kadar karıştıralım.

Kaynadıktan sonra tuzu atıp,biraz karıştıralım ve altını kapatalım.

İnce kıyılmış dereotumuzu da üzerine ekleyip,karıştıralım.

Çorbamız servise hazır,afiyet olsun ! :).

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