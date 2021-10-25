Şifa deposu, kış aylarının vazgeçilmezi; Nar!
“Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane” bilmecesiyle aklımızda kalan nar; meyveler arasında güçlü antioksidan özelliği ile öne çıkıyor.
“Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane” bilmecesiyle aklımızda kalan nar; meyveler arasında güçlü antioksidan özelliği ile öne çıkıyor. Aynı zamanda suyu özellikle yaz aylarında sıkça tercih edilirken çekirdekleri de pek çok şekilde değerlendirilebiliyor.
Sağlık açısından da çok önemli faydaları bulunmaktadır
-Vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir
-Hücreleri serbest radikal hasarından korur
-Kanser gibi hastalıkları önler
-İltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır
-Prostat, mide kanseri, kolon, akciğer ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir.
-Nar, kan damarlarını korur, gençleştirir
-Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.
-Nar sindirim rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir.
-Nar ayrıca şişkinlik ve kabızlık problemlerini önleyerek sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır.
-Ağız florası için de birçok faydası bulunmaktadır.
-Narın çekirdekleri de içerdikleri vitamin, mineraller ve antioksidanlarla cildin genç kalmasını ve güzelleşmesini sağlamaktadır.