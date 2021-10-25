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Kadın - Aile Şifa deposu, kış aylarının vazgeçilmezi; Nar!
Kadın - Aile

Şifa deposu, kış aylarının vazgeçilmezi; Nar!

“Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane” bilmecesiyle aklımızda kalan nar; meyveler arasında güçlü antioksidan özelliği ile öne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 15:00:00 -
Şifa deposu, kış aylarının vazgeçilmezi; Nar!

“Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane” bilmecesiyle aklımızda kalan nar; meyveler arasında güçlü antioksidan özelliği ile öne çıkıyor. Aynı zamanda suyu özellikle yaz aylarında sıkça tercih edilirken çekirdekleri de pek çok şekilde değerlendirilebiliyor.

Sağlık açısından da çok önemli faydaları bulunmaktadır 

-Vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir

-Hücreleri serbest radikal hasarından korur

-Kanser gibi hastalıkları önler

-İltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır

-Prostat, mide kanseri, kolon, akciğer ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir.

-Nar, kan damarlarını korur, gençleştirir

-Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

-Nar sindirim rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir.

-Nar ayrıca şişkinlik ve kabızlık problemlerini önleyerek sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır.

-Ağız florası için de birçok faydası bulunmaktadır.

-Narın çekirdekleri de içerdikleri vitamin, mineraller ve antioksidanlarla cildin genç kalmasını ve güzelleşmesini sağlamaktadır.

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