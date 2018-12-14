Şifa deposu baharatlar

İŞTE SAĞLIKLI BAHARATLAR

KARABİBER: Biyokimyasal içeriğindeki maddeler ile özellikle sindirim sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmasına yardımcı olan karabiber, hazmı kolaylaştırıyor. Sindirim sistemini temizleyici özelliği de yapılan çalışmalar ile kanıtlanan karabiber, kabızlığa da fayda sağlayabiliyor.

KEKİK: Yemeklere, özellikle de etlere farklı tadı ve kokusu ile lezzet veren kekik, öksürüğe, üst solunum yollarına ve boğaz iltihaplanmasına karşı da etkili. Yapılan araştırmalar kekiğin antimikrobiyal etkinliğe sahip olduğunu ve içeriğindeki uçucu yağın safra salgısını artırarak özellikle yağlı besinlerin sindirimini kolaylaştırdığını ortaya koyuyor.

KIRMIZI PUL BİBER: Acı kırmızı pul biberin kanser hücrelerini özellikle de içeriğindeki ‘kapsaisin’ isimli biyokimyasal bileşenin, prostat kanseri hücrelerini yok edici etkisi kanıtlanmış Yapılan deneylerde ‘kapsaisin’in kan lipit düzeylerini de olumlu etkilediği görülüyor. Bibere kırmızı rengini veren karotenoid maddesi ise antikanserojen özelliğe sahip.

BİBERİYE: Biberiye yapraklarının, yapılan deneysel çalışmalarda bağırsaklardan yağın emilmesini azalttığı ve dolayısıyla kilo almayı, karaciğer yağlanmasını önleyici etkisi ortaya çıktı. Ayrıca safra salgısını artırarak sindirimi, bilhassa yağlı besinlerin sindirimini kolaylaştıran biberiye, vücutta ödem attırıcı etkiye de sahip.

NANE: İçeriğinde bulunan mentol ile sindirim sistemini rahatlatan, mide bulantısını ve midedeki gazın giderilmesine yardımcı olan nane, aynı zamanda stres giderici ve rahatlık verici bir özelliğe sahip. Taze ve kuru nane, vücuttan fazla suyun atılmasına da yardımcı olabiliyor.

KİMYON: Keskin kokusu ve tadıyla baharatlar arasında farklı bir yeri olan kimyon, sindirim güçlüklerine fayda sağlıyor. Gaz, şişkinlik gibi durumlarda sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi ile öne çıkıyor.

ZENCEFİL: Yüzyıllardır alternatif tıpta yer alan, sayısız faydası ile doğanın sunduğu bir mucize olarak nitelendirilen zencefil; bulantıdan sindirim sorunlarına, romatizmadan kansere dek sağladığı çok önemli faydaları ile tam bir şifa kaynağı.

ZERDEÇAL: Nam-ı diğer ‘kanser savaşçısı’ zerdeçal, kanserlerden kalp-damar ve yangılı hastalıklara kadar insan sağlığını tehdit eden sorunların önlenmesinde oldukça etkili. Yemeklerinize ve çorbalarınıza günde toplam bir tatlı kaşığı zerdeçal ekleyebileceğiniz gibi, günde bir fincan zerdeçal çayı da tüketebilirsiniz. Ancak rafine şeker yerine bal koymaya dikkat edin.

REZENE: Rezene bitkisi anne sütünü arttırıyor, gaz söktürüyor, bebeklerde iştahı açıyor. Sindirim problemlerinin çözülmesine de yardımcı olan rezene, sindirim sorunlarından dolayı yaşanabilen baş ağrılarını geçiriyor. Sinirleri yatıştırıcı etkisi de var ancak uykunuzun kaçmasına neden olabileceği için uyumadan hemen önce tüketmemekte fayda var.

FESLEĞEN: Anti-inflamatuar, antibakteriyel ve anti-stres özellikleri bulunan fesleğenin, yapılan çalışmalarda akciğer enfeksiyonları ile ilişkili bakterilerin büyümesini kısıtladığı da ispatlanmış durumda. Özellikle de salatalara lezzet katan bu hoş kokulu bitkiyi sağlık açısından bolca tüketmekte fayda var.