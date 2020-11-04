  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siemens Türkiye'de yeni atama
Aktüel

Siemens Türkiye'de yeni atama

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:31:47 -
Siemens Türkiye'de yeni atama

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye'nin önemli yapılanmalarından biri olan Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü'nün Direktörü, 10 yıl boyunca şirket içinde tedarik zinciri alanında çeşitli sorumluluklar üstlenen Umut Pehlivan oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörlüğü görevine Umut Pehlivan atandı.

10 yıldır Siemens Türkiye'de tedarik zinciri yönetiminde farklı sorumluluklar üstlenen Pehlivan, şirketin Tedarik Zinciri Yönetimi'nden sorumlu olacak.

2010 yılında Tedarik Zinciri Yönetimi Emtia Müdürü olarak Siemens Türkiye bünyesine katılan Pehlivan, 2014-2017'de Tedarik Zinciri Yönetimi Operatif Satın Alma Grup Müdürü ve 2017 yılından bu yana Tedarik Zinciri Yönetimi İndirekt Satın Alma Grup Müdürü olarak görev yaptı. Pehlivan, ekim ayı itibarıyla Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü oldu.

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu olan ve lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Umut Pehlivan, Boğaziçi Üniversitesi'nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi yüksek lisansı yaptı. İş hayatına 2004 yılında adım atan Pehlivan, evli ve bir çocuk babası.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

Alman Deutsche Welle, Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimiyle ilgili haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ..
Mete Yarar'dan olay sözler! Rusya'nın en büyük felaketi olabilir
Gündem

Mete Yarar'dan olay sözler! Rusya'nın en büyük felaketi olabilir

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların büyümesi halinde Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'ın NATO'ya gireb..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay