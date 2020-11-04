Siemens Türkiye'de yeni atama

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye'nin önemli yapılanmalarından biri olan Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü'nün Direktörü, 10 yıl boyunca şirket içinde tedarik zinciri alanında çeşitli sorumluluklar üstlenen Umut Pehlivan oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörlüğü görevine Umut Pehlivan atandı.

10 yıldır Siemens Türkiye'de tedarik zinciri yönetiminde farklı sorumluluklar üstlenen Pehlivan, şirketin Tedarik Zinciri Yönetimi'nden sorumlu olacak.

2010 yılında Tedarik Zinciri Yönetimi Emtia Müdürü olarak Siemens Türkiye bünyesine katılan Pehlivan, 2014-2017'de Tedarik Zinciri Yönetimi Operatif Satın Alma Grup Müdürü ve 2017 yılından bu yana Tedarik Zinciri Yönetimi İndirekt Satın Alma Grup Müdürü olarak görev yaptı. Pehlivan, ekim ayı itibarıyla Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü oldu.

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu olan ve lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Umut Pehlivan, Boğaziçi Üniversitesi'nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi yüksek lisansı yaptı. İş hayatına 2004 yılında adım atan Pehlivan, evli ve bir çocuk babası.