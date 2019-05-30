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Siemens Gamesa'nın 5.X rüzgar enerjisi platformu Türkiye’de

Siemens Gamesa Renewable Türkiye'nin Üst Yöneticisi Ebru Çiçekliyurt:- "Platformun çok yönlü yapısı pek çok farklı sahada kullanım imkanı sağlıyor" - "Rüzgar enerjisi sektöründeki en son teknolojileri barındıran yeni ürünlerimizin, Siemens Gamesa için önemli bir pazar olan Türkiye'deki varlığımızı daha da güçlendireceğine inancım tam"

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:28
Siemens Gamesa'nın 5.X rüzgar enerjisi platformu Türkiye’de

ANKARA (AA) - Global rüzgar enerjisi ekipmanları üreticisi Siemens Gamesa Renewable Energy, 170 metre çapında sektörün en büyük rotoruna sahip yeni Siemens Gamesa 5.X onshore platformunu tanıttı.

Siemens Gamesa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket ürün portföyündeki yenilikler 28-30 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen 25. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nda (ICCI 2019) ziyaretçilerle paylaşıldı.

Fuar kapsamında, SG 5.8-155 ve SG 5.8-170 olmak üzere iki farklı türbin modelini içeren yeni Siemens Gamesa 5.X onshore (karasal) rüzgar enerjisi platformu da Türkiye pazarına ilk kez tanıtıldı.

SG 5.8-155'in ilk global prototipinin montajının 2020 ortasında yapılması planlanıyor. Üretime ise 2020'nin son çeyreğinde başlanması öngörülüyor. SG 5.8-170’in ilk global prototipi 2020'nin üçüncü çeyreğinde hazırlanacak ve üretim 2021'in ilk çeyreğinde başlayacak.

5,8 megavat nominal kapasiteyle Siemens Gamesa onshore portföyündeki en yüksek birim kapasitesini sağlayan platform, aynı zamanda 155 ve 170 metrelik çaplarıyla sektörün en büyük rotorlarını sunuyor. Bu sayede yüksek, orta ve düşük rüzgar koşullarında maksimum performans elde edilebiliyor.

Çift beslemeli jeneratör ile kısmi konvertörün kombinasyonu, üç kademeli multiplikatör ile tasarlanmış kompakt güç aktarma organları ve başka Siemens Gamesa platformlarında başarısı kanıtlanmış bileşenler gibi Siemens Gamesa’ya özgü teknolojiler, yeni rüzgar türbinlerinde bir araya getiriliyor.

Siemens Gamesa ayrıca ICCI 2019'da SG 4.5-145'in teknolojik açıdan geliştirilmiş sürümü olan ve 5,0 megavat nominal güçle daha yüksek verimlilik sağlayan seviyelendirilmiş enerji maliyetini düşüren SG 5-145 türbini tanıttı.

Bu türbin, başka pek çok özelliğinin yanı sıra, son teknolojili kontrol sistemi, artırılmış kanat aerodinamiği, sahaya uygun esnek güç sınıfı seçenekleri ve optimum lojistik için modüler tasarımıyla dikkat çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Gamesa Renewable Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt, ICCI 2019'da tanıtımını yaptıkları yeni türbinlerin Türkiye pazarına uyum sağlayacağını söyledi.

Platformun üretimden lojistiğe, inşaattan servise kadar tüm değer zincirini iyileştiren esnek bir tasarıma uygun olduğunu belirten Çiçekliyurt, "Ayrıca platformun çok yönlü yapısı pek çok farklı sahada kullanım imkanı sağlıyor. Rüzgar enerjisi sektöründeki en son teknolojileri barındıran yeni ürünlerimizin, Siemens Gamesa için önemli bir pazar olan Türkiye'deki varlığımızı daha da güçlendireceğine inancım tam." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ICCI 2019’da, teknoloji ve dijitalleşme odaklı değişim ve dönüşüme en iyi uyum sağlayan firmalar da ödüllendirildi. Siemens Gamesa, yenilenebilir enerji santralleri kategorisinde, Muğla’daki Fatma RES rüzgar projesiyle ödüle layık görüldü.

Yaklaşık 1 gigavat kurulu kapasiteyle ve tamamlanmış 30’dan fazla projeyle Türkiye’nin lider rüzgar türbini tedarikçilerinden olan Siemens Gamesa, 2010'dan bu yana Türkiye pazarında aktif şekilde faaliyet gösteriyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:28
  1. ICCI 2019
  2. Siemens Gamesa 5.X onshore platformu
  3. Siemens Gamesa Renewable Energy

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