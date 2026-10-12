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Spor Sidiki Cherif Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı
Spor

Sidiki Cherif Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı

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Sidiki Cherif Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı

Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, Everton karşısında ilk golün geldiği penaltıyı kazandırdı ardından rakip fileleri havalandırarak Premier Lig'deki ilk golünü attı.

Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Sidiki Cherif, Coventry City formasıyla Everton karşısında etkili bir performans sergiledi. Genç futbolcu, önce penaltı kazandırdı, ardından gol sevinci yaşadı.

Premier Lig'de Coventry City ile Everton'ın karşı karşıya geldiği mücadelede Sidiki Cherif, takımının hücumlarına önemli katkı sağladı. Fenerbahçe'den İngiliz ekibine transfer olan genç oyuncu, karşılaşmada ilk olarak kazandırdığı penaltıyla öne çıktı. Coventry City'nin ilk golüne dönüşen penaltının kazanılmasını sağlayan Cherif, takımının skor üstünlüğünü elde etmesinde önemli rol oynadı. Genç futbolcu, penaltı pozisyonundaki katkısının ardından hücumdaki etkisini sürdürdü.

 

PREMIER LİG'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Sidiki Cherif, Everton karşısında yalnızca penaltı kazandırmakla kalmadı. Mücadelenin ilerleyen bölümünde rakip fileleri havalandıran futbolcu, Premier Lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Cherif'in golüyle Coventry City farkı ikiye çıkardı ve skor 2-0 oldu. Böylece genç oyuncu, aynı karşılaşmada hem takımının ilk golüne zemin hazırladı hem de ikinci golü bizzat kaydetti.

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