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Şiddetli yağışlar nedeniyle tarihi kalenin surları yıkıldı

Şanlkıurfa'da Asurlular döneminden kalma tarihi Siverek Kale’sinin surları yıkıldı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:09
Şiddetli yağışlar nedeniyle tarihi kalenin surları yıkıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçe merkezindeki Asur döneminden kalma Siverek Kale’sinin surları yıkıldı. Kale surlarından kopan parçaların zarar verdiği evlerde yaşayanlar, kalenin tehlike saçtığını söyledi.

İlçede son haftalarda etkili olan sağanakların ardından Siverek Kalesi'nin surlarını taşıyan toprak gevşedi. Kayan toprakla birlikte kale surlarının bazı bölümleri yıkıldı. Kopan parçalar, çevredeki evlere zarar verdi.

Kale eteklerinde ve çevresinde 132 evin bulunduğunu söyleyen mahalleli, kayan toprak ve moloz yığınları nedeniyle hayatlarının tehlikede olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden Ramazan Tüysüz, "Kale oldukça tarihi bir kale ve eteklerindeki evlerde onlarca aile yaşamakta. Yağışlı havalarda kale eteklerindeki toprak kaymasının ardından surlarda yıkılmalar oluyor, korku ile yatıyoruz. Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:09
  1. Şanlıurfa
  2. Siverek
  3. Siverek kalesi
  4. Şiddetli yağışlar nedeniyle tarihi kalenin surları yıkıldı
  5. Tarihi kale

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