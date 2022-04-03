  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Aktüel

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 19:28:00 -
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Yozgat'ta toz bulutu oluşturan şiddetli rüzgar, Aşağı Çatak Mahallesi'nde bir apartman ve Karatepe Mahallesi'nde bir sitenin çatısında hasara neden oldu. Rüzgar nedeniyle çatıdan kopan kalas parçaları etrafa saçıldı, yıkılan baca ise bir iş yerine zarar verdi. İş yeri sahibi Selahattin Koştan, şiddetli rüzgarın çatıyı olduğu gibi yere indirdiğini söyledi. Çatıdan kopan parçaların otomobillere de zarar verdiğini anlatan Koştan, "Benim iş yerimde de hasar oluştu. Çatıyı rüzgar kaldırınca bacadaki tuğlalar dükkanın tavanını indirdi." dedi.

Yozgat Belediyesi ekipleri, sokakta güvenlik tedbiri alarak iş makinesiyle yoldaki kalasları temizledi.

Kırıkkale'de de şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sanayi Mahallesi 1473. Sokak'ta bir evin çatısı, kuvvetli rüzgardan komşu evin avlusuna uçtu. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdan kopan parçalar, ekiplerin yardımıyla kaldırıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay