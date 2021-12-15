Sich-2-30’nun uzay yolculuğu Turkish Cargo ile başladı

Hava kargo markası, bu kez Ukrayna’nın geliştirdiği yer gözlem uydusu Sich-2-30’u, uzaya fırlatılmak üzere Ukrayna’dan İstanbul aktarmalı olarak Miami’ye taşıdı. Sich-2-30 Yer Gözlem Uydusu, yükleme ve boşaltma operasyonlarını kolaylaştırmak için birden fazla bileşene ayrıldı, uydu bileşenleri, nakliye sırasında herhangi bir zarar görmemesi için malzemeleriyle birlikte özel olarak paketlenerek 2 ayrı palet üzerine özenle yerleştirildi. Uzman ekipler tarafından Turkish Cargo uçağına yüklenen uzay aracının taşıma süreci, tüm aşamaları titizlikle yürütülen başarılı bir operasyon ile gerçekleştirildi. Turkish Cargo, taşıma süreçleri azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo odalarında bulunan değerli kargoların her hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor.