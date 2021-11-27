  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Sıcak çikolata nasıl yapılır,? Kolay tarif
Kadın - Aile

Sıcak çikolata nasıl yapılır,? Kolay tarif

Hem çocukların hem de yetişkinlerin beğeneceği evdeki malzemelerle kolay bir şekilde hazırlanacak bir tarifle sizlerleyiz.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:06:00 -
Sıcak çikolata nasıl yapılır,? Kolay tarif

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, ağzınızı tatlandıracak bir tarif ile sizlerleyiz. Sıcak çikolata 7'den 70'e herkesin severek içeceği bir tariftir. Peki, sıcak çikolata nasıl yapılır? Sıcak çikolata malzemeleri nelerdir? Evdeki malzemelerle kolay sıcak çikolata tarifi...

Sıcak çikolata malzemeleri

2 su bardağı tam yağlı ya da % 2 yağlı süt
2 yemek kaşığı şekersiz kakao
2 yemek kaşığı toz şeker
1/4 fincan bitter çikolata parçaları

Yapılışı

Küçük bir tencereye süt, kakao ve şeker koyun.
Orta / orta-düşük ateşte ısıtın, ısınana kadar sık sık çırpın. Fakat kaynatmayın.
Çikolata parçalarını ekleyin ve çikolata parçaları eriyene ve eşit şekilde süte dağılıncaya kadar sürekli çırpın. Sonra sıcak olarak servis edin.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'
Ekonomi

'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'

Dolar kurunda son günlerde yaşanan oynaklığı ele alan gazeteci Murat Kelkitoğlu, bu durumun hiçbir ekonomik veriyle açıklanamayacağını belir..
ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir
Gündem

ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir

Çin, beşinci nesil J-31 savaş uçağının küresel pazarda ABD yapımı F-35 ile rekabet edebileceğini iddia etti. Öte yandan F-35'e düşük maliyet..
Mete Yarar’dan çok kritik çıkış: Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum
Gündem

Mete Yarar’dan çok kritik çıkış: Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, muhalefet partilerini eleştirerek siyaset diline dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay