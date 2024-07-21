Sıcağa rağmen kristal cama yüksek ısıda şekil veriyorlar

Karadeniz’e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Karamanoğlu, 1990’lı yıllarda büyüklerinin yanında kristal avize yaparak başladığı mesleğini evinin alt katındaki atölyesinde dekoratif ürün imalatıyla sürdürüyor. Karamanoğlu, atölyesinde gündüz kristal çubukları 800 derecede eriterek ürettiği dekoratif eşyaları, akşam sahil kenarında açtığı tezgahta satıyor. Eşinin ve çevresinden bazı kişilerin desteğiyle mesleğini sürdüren Karamanoğlu, bu işi yapmak için yetiştirecek eleman bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Bu işi yapan az sayıda kişiden biri olduğunu belirten kristal ustası Karamanoğlu, “Bakıldığında çok basit gibi görünüyor ama işçiliğimiz zor olduğundan yetiştirmek için eleman bulamıyoruz. Biz elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışacağız” dedi. Sahilde açtığı tezgahta sattığı ürünlerin beğenildiğini, bunun da kendisini mutlu ettiğini dile getiren Mehmet Karamanoğlu, işini severek yaptığını kaydetti.