Sıcacık sevgiye soğuk işlemez

Yetim Vakfı Türkiye ve dünyada Yetim Sponsorluk Sistemi ile desteklediği çocuklar ve aileleri için kış kampanyası başlattı. Kampanya ile birlikte yetim çocuklar kış aylarını sıcacık yuvalarında geçirecek.

Kampanya hakkında açıklama yapan Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, ‘’Kış ayının yaklaşmasıyla Türkiye ve birçok farklı ülkede yetim çocuklarımızı ve ailelerini kışa, hep birlikte hazırlıyoruz. Çocuklarımız ve ailelerimiz için kışlık kıyafet, yakacak, soba, yatak ve battaniye desteği sağlayacağız. Gelin hep birlikte yetim yavrularımızı sıcacık bir kışa hazırlayalım. Onları kış mevsiminde rahat ettirelim’’ dedi.

8 Ülkede Çocuklar Hayırseverlerin Desteği İle Isınacak

“Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez” adlı kampanyayla yetim çocuklar ve aileleri kışı, sağlıklı ve mutlu geçirecek. Hayırseverlerin desteğiyle ilk etapta Türkiye, Arnavutluk, Bosna, Azerbaycan, İran, Yemen, Suriye ve Irak’ta yaşayan yetim ailelere yardımlar ulaştırılacak.

Bu Kış Onlar İçin Sıcak Geçecek

Kampanya, Türkiye ve diğer ülkelerde yetim çocukların kışı sağlıklı ve huzurlu geçirmeleri için kışlık giyecek, yakacak, elektrikli soba, kuzine, yatak ve battaniye ihtiyaçlarını gidermeyi kapsıyor. Hayırseverlerin yardımları ile 8 ülkede yetimler ve aileleri sıcacık bir kışa hazırlanacak. Hayırseverler https://yetimvakfi.org.tr adresinden kampanya ile ilgili detaylı bilgi alabilecek ve yardımda bulunabilecek.