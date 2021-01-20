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Yerel Sibirya soğukları... Ulaş Gölü buz tuttu
Yerel

Sibirya soğukları... Ulaş Gölü buz tuttu

Sivas'ta eksi 23 dereceyi görev hava nedeniyle Ulaş Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:12:00 -
Sibirya soğukları... Ulaş Gölü buz tuttu

Sivas mevsimin en soğuk günlerini yaşıyor. Yurt genelinde en düşük sıcaklık Sivas’ın İmranlı ilçesinde eksi 28 derece oldu. Sava sıcaklığı il merkezinde eksi 20 derece, Ulaş ilçesinde ise eksi 23 derece olarak ölçüldü.

Dondurucu soğukta suya dair ne varsa dondu. Ulaş Gölü de dondurucu soğuktan nasibini aldı. Gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. İlçede yaşayan gençler göl kenarına giderek fotoğraf çektirdi.

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