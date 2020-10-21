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Aktüel Siber zorbalıkla mücadele için kamu spotu yayımlandı
Aktüel

Siber zorbalıkla mücadele için kamu spotu yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:10:42 -
Siber zorbalıkla mücadele için kamu spotu yayımlandı

ANKARA (AA) - Siber zorbalıkla mücadele etmek için Siberay tarafından hazırlanan kamu spotu yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), internet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele etmek ve vatandaşları bilgilendirmek için Siberay programı hayata geçirildi.

Bu kapsamda hazırlanan kamu spotu da "Siber zorbalığa birlikte dur demek için Siberay" mesajıyla sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Siber zorbalığın etkisi ve yayılımını anlatmak için cep telefonlarının domino taşları gibi yıkıldığı görüntülere yer verilen kamu spotunda, "Her gün binlerce kişi çeşitli nedenlerle siber zorbalığa uğruyor. Sosyal medyada yayılımı ise maalesef işte bu kadar hızlı." ifadeleri yer aldı.

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