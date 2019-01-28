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Show’un kadına şiddet haberi mizansen çıktı

6284 sayılı kanunun çıkması için her yolu deneyen aile düşmanı sözde kadın örgütlerine malzeme olarak sunulan Show TV’de 12 Ocak’ta yayınlanan “Önce dövdü, sonra bıçakladı” konulu haberin kurgu olduğu belirlendi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:41
Show’un kadına şiddet haberi mizansen çıktı

Kadını korumak için hazırlanan ancak aile kurumunu çatırdatan 6284 sayılı kanun, süresiz nafaka, çocuk haczi gibi yanlış hukuki uygulamalara adil çözüm getirilmesi için devlet yetkililerinin her adım attığı süreçte koparılan “kadına şiddet” yaygarasının algı operasyonu amaçlı mizansenlere dayandırıldığı en net haliyle deşifre oldu.

Mor Çete’nin başını çektiği feminist oluşumların Türkiye’de yaygın bir şekilde kadınlara şiddet uygulandığı yönündeki iddialarına kanıt olarak sunulan görüntülerin, önceden ayarlanmış kişiler tarafından kurgusal biçimde oluşturulduğu ve haber servisleriyle paylaşıldığı tespit edildi.

Son olarak Show TV’de 12 Ocak’ta yayınlanan, bir erkeğin, sokak ortasında tartıştığı eşini yumruklamasının ardından bıçaklayıp kaçtığını gösteren görüntülerle yayınlanan haberin baştan sona düzmece olduğu tespit edildi.

Yaygara çöktü

Show’daki “Önce dövdü, sonra bıçakladı” konulu haberle ilgili titiz araştırma yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, söz konusu olayın gerçekte vuku bulmadığını ve görüntülerin 5 provokatör tarafından kurgulanarak kayda alındığını saptadığı bildirildi. Emniyet’in, hem haberdeki kurgu görüntüleri hem de mizansen olayın hazırlandığı anları gösteren video kayıtlarını yayınlaması ile kadına şiddet yaygarası çöktü.

Haberde yer alan görüntülerin hazırlanış aşamasında yaşananları içeren video görüntülerinde, mizanseni yöneten kişinin, “Ümit, sen kamerayı başlattığında Selin bağırıyor olsun. Anladın mı? Selin bağırırken kamerayı başlat sen” dediği görülüyor.

Dizi filmi gibi

Bu sözlerin üzerine kadın ‘oyuncu’ gülerek “Ya ama of ya, yapmıyorum” diyor. Kurguyu yöneten kişi sonrasında, sözde şiddet uygulayan kocaya talimat vererek “De ki ‘ben seni saat 3’ü 11 geçe arıyorum neden açmıyorsun’” ifadelerini kullanıyor. Ardından haberdeki sahne kahkahalar eşliğinde gerçekleşiyor, sözde koca, karısını önce darp ediyor sonrasında da bıçaklayıp kaçıyor.

Olayın ardından savcılık, S.V, O.B, A.T, O.K, ve Ü.A. isimli biri bayan 5 provokatör hakkında soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:41
  1. 6284 sayılı kanun
  2. çocuk haczi
  3. kadına şiddet
  4. Mor Çete
  5. Show TV
  6. Emniyet Genel Müdürlüğü
  7. provokatör

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  • ihsanihsan16 dk önce
    retük bu sahtekar kanala ceza ver veya kapat

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