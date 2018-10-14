Show TV'de skandal! Terör örgütü PYD'nin haber ajansıyla çalışıyorlar
İşadamı Turgay Ciner'in sahibi olduğu Show TV'de, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD'nin sözde ajansı ANHA'nın geçtiği bir haberin yer alması büyük tepki topladı.14 Ekim 2018 Pazar 20:30
İşadamı Turgay Ciner'in sahibi olduğu Show TV'de, terör örgütü PYD'ye ait sözde haber ajansı ANHA'nın geçtiği bir haber yer aldı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin sözde haber ajansı ANHA'ya ait haberin Ciner Medya'ya bağlı Show TV ekranlarında görülmesi büyük tepki topladı.
Kanalın Suriye'de faaliyet gösteren ajansın logosuyla verdiği haber, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Habere ait görüntüleri Twitter'dan paylaşan izleyiciler Turgay Ciner ve Show TV'ye tepki gösterdi.
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