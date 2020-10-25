Show Haber spikeri ortalıktan kayboldu! Korkulan başına geldi

Medyada sektöründeki Covid-19 dalgasının boyutları gün geçtikçe daha da büyümeye devam ediyor.

Salgının sıçradığı bir diğer nokta Ciner Medya Grubu oldu. Bu grupta Show TV Ankara Temsilcisi Sibel Erdem, iki muhabr, bir montajcı ve bir edtör olmak üzere toplam 5 kişide koronavirüs tespit edilmiş, teknik kadro ağırlıklı olmak üzere 5 kişinin testleri de pozitif çıkmıştı.

Söz konusu medya grubundan yeni koronavirüs vaka haberleri gelmeye devam ediyor. Sunucu Oylum Talu’nun ardından Show TV'de hafta sonu haberlerini sunan Pınar Erbaş’ın da testinin pozitif çıktığı öğrenildi.