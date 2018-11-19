0553 313 94 23

Shevchenko, Türkiye maçı öncesi konuştu

Türkiye ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi basının karşısına geçen Ukrayna Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, açıklamalarda bulundu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:48
Shevchenko, Türkiye maçı öncesi konuştu

Ukrayna Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, Türkiye ile yarın yapacakları özel karşılaşmanın dostluk maçı olarak algılanmasını istedi.

Shevchenko, Kempinski Hotel The Dome Belek'te düzenlenen basın toplantısında, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya saygı duyduğunu belirterek, Lucescu'nun uzun zaman Ukrayna'da çalıştığını kaydetti.

"Yarınki maçı dostluk maçı olarak algılamamız gerekiyor"

Lucescu'nun Ukrayna'da iyi bilindiğini ve ülke futboluna olumlu katkıları bulunduğunu ifade eden Shevchenko, "Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var ve bence yarınki maçı mücadele maçı olarak değil, tam tersi bir dostluk maçı olarak algılamamız gerekiyor. Çünkü gerçek mücadele, resmi maç olduğu zamanlarda olabilir." dedi.

Türk Milli Takımı'nın yeni yapılanmakta olan güçlü bir kadrodan oluştuğunu vurgulayan Shevchenko, "Yarınki maç yeni futbolculara sahaya çıkma fırsatını sağlayacak. Biz ne kadar çok oyuncu değişikliği yaparsak o kadar iyi olur. Çünkü bunun sayesinde önümüzdeki sene kime güvenebileceğimizi ve kimin güzel bir performans sergileyeceğini görmüş oluruz." diye konuştu.

Ukrayna maça hazır

Basın toplantısının ardından Ukrayna Milli Takımı, aynı otelin sahasında yaptığı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı. (Skorer)

Isınma hareketiyle başlayan antrenmanın ilk 15 dakikasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:48
  1. Andriy Shevchenko
  2. Shevchenko
  3. Ukrayna Milli Takımı
  4. Mircea Lucescu
  5. Lucescu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB savunma alanında bağımsız aktör olmaya hazırlanıyor
    1. AB savunma alanında bağımsız aktör..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Kasım 2018
    3. Fetih ve Hamas uzlaşı görüşmeleri..
    4. Kerkük'te mevlidi İsmail Coşar okudu
    5. Kalp hastalarına hayati tavsiyeler
    6. Fransa'dan 'Kaşıkçı cinayeti'..
    7. Diyabet kanseri tetikler mi?
    8. Balıkta acımsı tat olmaması için ne..
    9. Ankaragücü'nden Beşiktaş'a 1 TL'lik..
    10. Çamlıca Camisi'ne Kandil mahyası asıldı
    11. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    12. İyimser çocuk yetiştirmek için 6 tüyo
    13. Katar ve İtalya ortak deniz tatbikatı..
    14. Vietnam'daki tayfunda ölenlerin sayısı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlit..
    16. Meksika'da Kızılhaç çalışanlarına..
    17. Fransa, Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    18. İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan "İran..
    19. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    20. Putin: ABD'nin bu adımı cevapsız..
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!