Shell'den Türkiye'nin Batman iliyle ilgili flaş karar
İngiliz-Hollanda ortaklığındaki enerji devi Shell, Batman iline yeni bir akaryakıt istasyonu açma kararı aldı.
İngiliz-Hollanda ortaklığında çok uluslu bir petrol ve doğalgaz şirketi olan Shell'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Batman Çağdaş'ta yer alan habere göre, Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı’ndaki Batman-Diyarbakır yolu güzergahındaki eski hava limanı kavşağında Mağın Petrol Ürünleri Ltd. Şirketi, Shell istasyonunu hizmete açtı.
Yeni akaryakıt istasyonuyla birlikte Shell’in Batman’da istasyon sayısının 3’e yükseldiğini belirtildi.
Shell akaryakıt istasyonunun 3.300 Metrekarelik alanı kapsadığı açıklandı.
Ekonomi
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