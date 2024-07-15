  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Shell'den Türkiye'nin Batman iliyle ilgili flaş karar
Ekonomi

Shell'den Türkiye'nin Batman iliyle ilgili flaş karar

Yeniakit Publisher
2024-07-15 10:16:00 -
Shell'den Türkiye'nin Batman iliyle ilgili flaş karar

İngiliz-Hollanda ortaklığındaki enerji devi Shell, Batman iline yeni bir akaryakıt istasyonu açma kararı aldı.

İngiliz-Hollanda ortaklığında çok uluslu bir petrol ve doğalgaz şirketi olan Shell'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Batman Çağdaş'ta yer alan habere göre, Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı’ndaki Batman-Diyarbakır yolu güzergahındaki eski hava limanı kavşağında Mağın Petrol Ürünleri Ltd. Şirketi, Shell istasyonunu hizmete açtı.

Yeni akaryakıt istasyonuyla birlikte Shell’in Batman’da istasyon sayısının 3’e yükseldiğini belirtildi.

Shell akaryakıt istasyonunun 3.300 Metrekarelik alanı kapsadığı açıklandı.

Akaryakıt fiyatları füze gibi fırladı! Böylesi daha önce görülmedi
Akaryakıt fiyatları füze gibi fırladı! Böylesi daha önce görülmedi

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akaryakıt fiyatları füze gibi fırladı! Böylesi daha önce görülmedi

Rusya'dan 'akaryakıt fiyatlarını düşürün' talimatı
Rusya'dan 'akaryakıt fiyatlarını düşürün' talimatı

Ekonomi

Rusya'dan 'akaryakıt fiyatlarını düşürün' talimatı

Türk akaryakıt devi satıldı! 800'den fazla istasyonu vardı... Yeni sahipleri 'yok artık' dedirtti
Türk akaryakıt devi satıldı! 800'den fazla istasyonu vardı... Yeni sahipleri 'yok artık' dedirtti

Ekonomi

Türk akaryakıt devi satıldı! 800'den fazla istasyonu vardı... Yeni sahipleri 'yok artık' dedirtti

Akaryakıt fiyatlarını patlatacak karar! Araç sahipleri 'inşallah karardan geri dönerler' demeye başladı
Akaryakıt fiyatlarını patlatacak karar! Araç sahipleri 'inşallah karardan geri dönerler' demeye başladı

Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarını patlatacak karar! Araç sahipleri 'inşallah karardan geri dönerler' demeye başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23