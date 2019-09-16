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Sharifi imzayı attı

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İranlı smaçör Morteza Sharifi ile resmî sözleşme imzaladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:16
Sharifi imzayı attı

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İranlı smaçör Morteza Sharifi ile resmî sözleşme imzaladı.


Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü prensip anlaşmasına vardığı Morteza Sharifi ile resmî sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Ömer Cihat Bay, Murat Mestan, Metin Biberci ve Yunus Emre Gelen’in yanı sıra Baş Antrenör Fazıl Demirci hazır bulundu.


Gelecek vaat eden önemli bir sporcuyu kadrolarına kattıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihat Bay, Sharifi’nin genç yaşına rağmen önemli tecrübeye sahip olduğunu söyledi. Morteza Sharifi’nin geçtiğimiz aylarda yapılan U21 Dünya Şampiyonası’nda en iyi Smaçör seçildiğini hatırlatan Cihat Bay, “Morteza ile daha önce anlaşmaya varmıştık. Yaşına göre kendisini kanıtlamış bir oyuncu. 2 sezondur İtalya’da mücadele ediyordu. Aynı zamanda ülkesinin milli formasını giyiyor. Son olarak İran U21 milli takımıyla birlikte Dünya şampiyonu oldu ve turnuvanın en iyi Smaçör’ü seçildi. Gelecek vaat eden bir sporcu. Takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. İki taraf için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


“İyi bir takıma geldim”


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’yle ilgili önemli referanslar aldığını söyleyen Morteza Sharifi, Bursa’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Türkçe bilmenin kendisi için avantaj olduğunu da belirten genç oyuncu; “Buraya gelmeden önce Türkiye’de oynamış sporculardan bilgiler edindim. Onlardan kulüp hakkında güzel sözler duydum. İyi bir takıma imza attım. İtalya’da geçirdiğim sürede ve İran milli takımıyla önemli tecrübeler edindim. Türkçe konuşuyor ve anlıyor olmak benim için bir avantaj. Baş antrenörümüzün direktifleri ve edindiğim tecrübeleri birleştirerek iyi bir performans ortaya koymak istiyorum. İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. İnşallah Bursa’daki voleybol severlerin de desteğiyle güzel başarılara imza atacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:16
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