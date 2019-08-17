Shaqiri'den Galatasaray açıklaması!

Geçtiğimiz gün Vodafone Park'ta Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen Liverpool ve Chelsea maçını penaltılarda Liverpool kazanmıştı.



UZATMALARDA GOL YAĞMURU



Normal süresi içinde 2 gol olan maçta uzatmalar başladıktan 10 dakika sonra toplam 2 gol oldu.. 90 dakikaya 2 gol sığdırabilen İngiliz ekipleri, uzatmalarının ilk 10 dakikasında attıkları birer gol ile durumu 2-2'ye taşıdılar ve maç penaltılara gitti.



MAÇ SONUNDA SHAQİRİ GALATASARAY HAKKINDA KONUŞTU



"Galatasaray'dan bugüne kadar hiçbir teklif almadım. Türkiye kesinlikle yaşamak için çok güzel bir ülke. Çok güzel bir ligleri var ve çok kaliteli takımlar var. Tabii ki futbolda gelecekte neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.