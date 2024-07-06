SGK’nın karşılamadığı kanser ilacı dâvâsı masaya yatırılıyor

Prof. Dr. Uğur Coşkun, kanser tedavisinde son yıllarda popüler olan akıllı ilaçların bedelinin geri ödenmesi için açılan davaların giderek arttığını, bu davaların adeta alternatif bir geri ödeme yöntemine dönüştüğünü söyledi.

Coşkun şöyle konuştu: “Kanser ilaçlarının bedelinin dava yoluyla alınması mahkeme masraflarının yanı sıra toptan yerine perakende fiyat üzerinden ödenmesi, tedavi maliyetini artırıyor, belki 4-5 hastanın tedavisine yetecek paranın bir hasta için harcanmasına yol açıyor. Türkiye Adalet Akademisi ile düzenlediğimiz sempozyumda, Sağlık Bakanlığı ve SGK yöneticileri, hakimler, onkoloji hekimleriyle sorunun çözümüne katkı sağlamak için bir araya gelerek, fikirlerimizi ortaya koyacağız.”