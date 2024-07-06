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Sağlık SGK’nın karşılamadığı kanser ilacı dâvâsı masaya yatırılıyor
Sağlık

SGK’nın karşılamadığı kanser ilacı dâvâsı masaya yatırılıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-06 14:12:00 -
SGK’nın karşılamadığı kanser ilacı dâvâsı masaya yatırılıyor

SGK tarafından ödemesi yapılmayan bazı kanser ilaçlarının ödemesinde ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik Sağlık Bakanlığı ve SGK yöneticileriyle, hakimler, onkoloji hekimleriyle sorunun çözümüne katkı sağlamak için bir araya gelecek.

Prof. Dr. Uğur Coşkun, kanser tedavisinde son yıllarda popüler olan akıllı ilaçların bedelinin geri ödenmesi için açılan davaların giderek arttığını, bu davaların adeta alternatif bir geri ödeme yöntemine dönüştüğünü söyledi.

Coşkun şöyle konuştu: “Kanser ilaçlarının bedelinin dava yoluyla alınması mahkeme masraflarının yanı sıra toptan yerine perakende fiyat üzerinden ödenmesi, tedavi maliyetini artırıyor, belki 4-5 hastanın tedavisine yetecek paranın bir hasta için harcanmasına yol açıyor. Türkiye Adalet Akademisi ile düzenlediğimiz sempozyumda, Sağlık Bakanlığı ve SGK yöneticileri, hakimler, onkoloji hekimleriyle sorunun çözümüne katkı sağlamak için bir araya gelerek, fikirlerimizi ortaya koyacağız.”

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