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Ekonomi SGK, Tokat/Turhal’daki gayrimenkullerini satıyor
Ekonomi

SGK, Tokat/Turhal’daki gayrimenkullerini satıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) Tokat/Turhal’da bulunan dükkan ve büro nitelikli ve 20 bin TL ile 600 bin TL muhammen bedel aralığında 79 taşınmazını ihale ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 12:48:00 -
SGK, Tokat/Turhal’daki gayrimenkullerini satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan satış ilanında, “Mülkiyeti Kurumumuza ait tabloda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4)  423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.” denildi.

İlanda ayrıca “Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 16:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu Turhal Sosyal Güvenlik Merkezi Yunus Emre Mah. Menderes Cad. No: 188 Turhal/TOKAT adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 /585 61 34 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.” ifadeleri kullanıldı.

Taşınmazların satışı 01.03.2021 tarih ve saat 09:00’da Sosyal Güvenlik Kurumu Turhal Sosyal Güvenlik Merkezi Yunus Emre Mah. Menderes Cad. No: 188 Turhal/TOKAT yapılacak.

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