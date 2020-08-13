SGK sigorta prim borcu sorgulama

Kadın ya da erken çalışanın emekliliğe hak kazanabilmesi için bir takım şartları yerine tamamlaması lazım gelmekte. Emeklilik için sigorta başlangıç tarihi çok önemli olsa da bu tek başına emeklilik için bir kriter değildir. Emeklilik için yaş ve prim günü de önemlidir. Peki SGK emeklilik prim sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar.

SGK emeklilik sorgulama nasıl yapılır? Sigorta prim sorgulamak için ilk yapılması gereken e devlet sorgulama sistemine giriş yapmaktır. e-Devlet sistemindeki hizmetlerden bir tanesi de SGK hizmet dökümü sorgulamaktır. SGK yani 4A, Bağkur yani 4B ve 4C yani Emekli Sandığı sigorta koluna tabi olan çalışanlar, e-Devlet giriş yapılarak sigorta türüne göre sigorta sorgulaması yapabilmekte. SGK, e-Devlet üzerinden SGK prim borcu sorgulamasının yanında SGK primi olduğu da öğrenilmekte. e-Devlet girişi yapilmek için e devlet giriş şifresi lazım gelmektedir. E devlet’e giriş yaptıktan sonra aramalar kısmından SGK prim sorgulama denilerek hizmet dökümüne ulaşmak mümkündür. Yine bu bölümden sigorta hizmet dökümünüzde toplam prim sayısını, elde edilen kazancı ve sigortaya ödenen SGK bedelini ile aylık prim gün sayısını ve tüm yıllara ait prim ödemelerinin tüm detaylarını görme imkanına sahip olursunuz.

SGK prim borcu nasıl sorgulanır?

SGK hizmet dökümünün yanında çalışanların SGK prim borcunun bulunup bulunmadığını yine e-Devlet üzerinden öğrenilebilmekte. E devlet üzerinden “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” seçeneği tıklanılarak kişinin üzerine herhangi bir SGK prim borcu olup olmadığını öğrenebilmekte.