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SGK resmen duyurdu: 1 Şubat'tan itibaren geçersiz olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren kağıt raporların geçerli sayılmayacağını duyurdu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 18:18
SGK resmen duyurdu: 1 Şubat'tan itibaren geçersiz olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir duyuru yayımladı. Kurumdan yayınlanan duyuruda 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren kağıt raporlar geçerli sayılmayacağı açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, internet sitesinden e-rapor ile ilgili önemli bir duyuru yaptı.

'E-rapor' uygulaması ile ilgili yapılan duyuruda şunlar dile getirildi:

Kurumun ödeme kapsamındaki ilaçların kullanımı için gerekli sağlık raporlarının MEDULA sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucularında (2. ve 3. Basamak) 01 Kasım 2011 tarihinden itibaren, Aile Hekimliklerinde ise 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren “e-rapor” olarak çıkarılmasının zorunlu hale getirildiği “manuel (kağıt)” ilaç raporları kabul edilmediği;

Sistemsel alt yapı eksikliği nedeniyle “e-rapor” olarak çıkarılmasının zorunlu olmadığı sağlık hizmeti sunucularınca 01 Şubat 2019 tarihinden itibaren düzenlenen “manuel (kağıt)” ilaç raporlarının, sistemsel alt yapı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle Kurumca kabul edilmeyeceği, bu tarihten itibaren tüm sağlık hizmeti sunucularında ilaç sağlık raporlarının “e-rapor” olarak düzenlenmesi gerektiği, bu tarihten önce düzenlenen “manuel (kağıt)” ilaç raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olacağı;

1 Mart'tan sonra bir zorunluluk hali daha geliyor

Ayrıca tüm sağlık hizmeti sunucularınca “e-rapor” olarak çıkarılan ilaç sağlık raporlarının 01 Mart 2019 tarihinden itibaren Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış olması zorunlu olduğu; güvenli Elektronik İmza ile imzalanmayan e-raporların sistemden çıkarılmasına izin verilmeyeceği; hasta mağduriyetlerinin yaşanmaması için tüm sağlık hizmeti sunucularınca gereken önlemin alınması gerektiği bildirilmektedir.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:18
  1. SGK
  2. kağıt rapor
  3. e rapor

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