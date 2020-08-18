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Ekonomi SGK emeklilik SGK maaş
Ekonomi

SGK emeklilik SGK maaş

SGK haberleri milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. SGK’dan emekli olmak için emeklilik çalışma yılı, prim gün sayısı ve yaş şartı aranmakta. SGK’dan maaş almak da söz konusu. Peki SGK ölüm aylığı nasıl alınır? SGK emeklilik maaş haberi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:14:00 -
SGK emeklilik SGK maaş

SGK emeklilik sorgulayan vatandaşlar SGK emekli ne zaman olurum sorusunu da sormakta. 1999 yılında çıkartılan yasa çerçevesinde emeklilik için yaş şartı getirildi. 1999 yılı öncesi sigorta girişi olanlar primi doldurmuş olsalar bile yaşı beklemek zorundalar. Emeklilik yaşı kademeli olarak erkeklerde 65, kadınlarda ise 60 olmuş durumda. 60 yaşını tamamlayan çalışma yılını ise 25 yıl dolduranlar en az 4500 gün prim şartı ile emekli olabilmekte.

2036-2037 yılllar arasında 7200 günü dolduran çalışanlar 61 yaşında emekli olabilirken, 2038 - 2039 tarihleri arasında sigorta prim günü 7200 olanlar 62 yaşında emekli olabilecekler. 2044 yılı ile 2045 yılları arasında 7200 prim günü olanlar ise 65 yaşında emekliliği hak etmiş olacaklar. Peki ölüm aylığı kimler alır?

Vefat eden sigortalının yakınları aylık nasıl bağlanır?

Ölen sigortalı çalışanın anne ve babasına SGK’dan maaş bağlanabilmekte. SGK’dan ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı şartları söz konusudur. Bunun için vefat eden sigortalının eş ve çocuklarından geriye kalan pay olması gerekmektedir. Bunun yanında da anne ve babanın aylık kazancının asgari ücretin net tutarının altında olması gerekmektedir. 

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