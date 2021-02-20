Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen proje kapsamında Kurumsal Çocuk Bakım Projesi ile çalışan annelere 100 euro kreş desteği ödemesi veriliyor. Peki, SGK 100 Euro çocuk desteği ücreti nasıl alınır?

100 Euro çocuk desteğini kimler alabilir?

mali destekten faydalanmak isteyen annelerin çocuklarının 0-60 ay aralığında olması gerekiyor. Proje şu an sadece Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini kapsıyor. Dolayısıyla başvuru için annelerin bu illerde ikamet ediyor olması gerekiyor. Kesin kayıt tarihine kadar annenin 4A sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olması da ana koşul olarak belirlendi. Başvuru şartları arasında anne ile çocuk aynı ikamet adresinde oturuyor olması maddesi de yer alıyor.



Anneler sadece bir çocuk için mali ödenekten faydalanabiliyor. Proje kapsamında mali destek ödemesi çocuğun yaşı ile sınırlandırıldığı için çocuğunuz 72 aylık olduğunda mali ödenek sona eriyor.



Mali destek projesi için her ilin kendisine özel belirlenmiş bir kontenjanı bulunmakta. Dolayısıyla ön kayıtları erkenden yaptıran annelerin kesin kayıt şansı daha yüksek oluyor.

100 Euro çocuk desteğine nasıl başvurulur?

Anneler 100 euro destek için ön kayıt işlemleri sadece SGK Kurumsal Çocuk Bakımı sitesi üzerinden yapılıyor. Ön kayıt işlemi sadece e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

SGK 100 Euro çocuk desteğine başvurmak için tıklayın