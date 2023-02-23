Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak'ta sürpriz gelişme! Bu akşam yayında...

PENÇE TİMİ’Nİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!

MİTHAT, FÜZE SALDIRISI PLANLIYOR

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak 4. Bölümüyle 23 Şubat Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Al Sancak’ta; Ali Yüzbaşı düşman bölgesinde tek başına kalırken, Nadia ise Ali’nin ailesiyle tanışıyor.

Ali Yüzbaşı içinde bulunduğu cendereden nasıl kurtulacak?

Paraşütü açılmayan Ali Yüzbaşı düşman bölgesinde yalnız başına kalmıştır. İçine düştüğü bilinmez durumdan nasıl kurtulacaktır? Pençe Timi, Ali Yüzbaşı’ya yardıma gidebilecek midir?

Füze rampasına operasyon gerçekleştiren Pençe Timi’ni Novak’ın hangarında bekleyen sürpriz tehlike nedir?

Nadia, Pençe Timi’ne yardım mı edecek?

Türk Akımı’na füze saldırısını planlayan Mithat’ın sahadaki piyonu Novak, sığındığı hangardan füze rampasını çıkarmak için harekete geçecektir. Onu durdurup bu tehlikeli harekâtı engellemek isteyen Yüzbaşı Ali’yi ve Pençe Timi’ni burada bekleyen sürpriz tehlike ne olacaktır? Nadia düşecekleri durumdan kurtulmaları için onlara nasıl yardım edecektir?

Nadia, ailenin içine giriyor

Nadia’nın, Ali’nin kardeşi Sedef’le yakınlaşması Ali’yi rahatsız etmektedir. Bir de bu durumun üzerine kardeşi Savcı Sedef’in de Mithat Sargon’un davasına bakacak olması işleri daha da karmaşık bir hale getirecektir. Nadia’nın büyük bir sürpriz ile Muazzez’in evine akşam yemeğine gelmesi ise işleri daha da karışık hale sokacaktır. Bu durum Ali’yi nasıl etkileyecektir?

Düşman cephesi hamlelerini yapıyor

Mithat, Nadia’yı tuzağa düşürmek için gözden çıkardığı Travor’u nasıl kullanacaktır? Füzenin yerini öğrenmek için büyük bir mücadeleye giren Ali ile Nadia’yı yol ayrımına götüren sebep ne olacaktır

“Al Sancak” 4. Bölümüyle 23 Şubat Perşembe saat 20.00’de TRT 1’de.

AL SANCAK KÜNYE

Yönetmen: Günay Günaydın

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan

Oyuncular: Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Osman Soykut (Mithat), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Mine Kılıç (Berna), Ayşen Sezerel (Emine), Hatice Sibel Aytan (Bahar), Abidin Yerebakan (Vedat), Mazhar Alican Uğur (Atilla) Zeynep Koltuk (Amy), Behiye Özlem Özurul (Süheyla), Tevfik Erman Kutlu (Novak)