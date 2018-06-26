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Sezonu açan Trabzonspor'da yıldız oyuncular kriz çıkardı

Gelecek sezonun startını veren Karadeniz ekibi Trabzonspor'da Rodallega, Sosa ve Esteban ilk antrenmana izinsiz olarak katılmayarak takımda krize neden oldu.

26 Haziran 2018 Salı 21:03
Sezonu açan Trabzonspor'da yıldız oyuncular kriz çıkardı

Trabzonspor, bugün saat 18.00'de yaptığı antrenmanla 2018-19 sezonu hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik heyet ve katılan 20 futbolcu basın mensuplarına görüntü verdi. Ardından tribüne gelerek takıma sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar selamlandı. Bordo mavililer ilk antrenmanda hafif tempolu bir koşu yaptı.

Trabzonspor'un ilk antrenmanına geçen sezonki mevcut kadrodan sakatlığı geçen Onur, Uğurcan, Pereira, Mustafa Akbaş, Hüseyin Türkmen, Batuhan, Bero, Castillo, Abdülkadir Ömür ve Olcay katıldı.

Ayrıca geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon'da kiralık olarak forma giyen Furkan Taş, Ali Han Tunçer, Yüksel Şişman, Murat Cem Akpınar

Adana Demirspor'dan Abdulkadir Parmak,

Samsunspor'dan Muhammet Beşir,

Qarabağ'dan Ramil Sheidaev,

Kardemir Karabükspor'dan Luis Ibanez

ve altyapıdan Ahmet Hakan Sevinç ile Cafer Tosun da antrenmanda yer aldı.

3 OYUNCU İZİNSİZ KATILMADI

Bu arada bordo mavili takımın ilk antrenmanına sezon bitince Almanya'da ameliyat olan ve bu nedenle izin verilen Burak Yılmaz, sezon bittikten sonra milli takım kamplarına giden Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka ve Filip Novak ile izinli olan Aytaç Kara katılmadı.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi ise ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için antrenmana katılmadı. Bordo mavililerin ilk antrenmanına ise Rodallega, Sosa ve Esteban izinsiz olarak katılmadı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:03
  1. Karabük
  2. Samsun
  3. Adana
  4. Ünal Karaman
  5. Trabzonspor
  6. Rodallega
  7. Sosa
  8. Esteban

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