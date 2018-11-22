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"Sezon sonu 2 kupa daha alacağız"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:- "Anadolu'daki, herkesin saygısını kazandığımı düşünüyorum"- (Sezon sonu 3 büyük kulüple adının anılmasıyla ilgili) "Eğer sezon sonu şartlar oluşursa, durum analizi yapıp, takımın durumu, geçen seneyi nasıl geçirmiş, oyuncu kadrosu nasıl, yönetim nasıl, projeleri neler gibi etkenlere bakıp karar veririm"

22 Kasım 2018 Perşembe 12:40
"Sezon sonu 2 kupa daha alacağız"


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon sonu 2 kupayı da almak istediklerini belirtti.

Deneyimli teknik adam, Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs'te, "İstatistikler ve Veri Analizleri" başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Avcı, sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'in başarısı için çalışacağını vurguladı.

Konuşmasının sonunda kendisine kupa takdim edilen Abdullah Avcı, "İnşallah sezon sonu 2 kupa daha alacağız." ifadesini kullandı.

Sunumunda, öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Abdullah Avcı, "Toplanan veri tek başına anlam ifade etmez. Fark oluşturan unsur, verileri bilgiye dönüştürebilecek sistemler; bilgiyi aksiyona dönüştürebilecek liderlerdir." diye konuştu.

Abdullah Avcı, milli takımda bulunduğu süreçte çok fazla kırıldığını ancak o dönem öğrendiklerinin hayatının devamında yol gösterici olacağını aktardı.

Medipol Başakşehir'den İtalya'nın Roma kulübüne transfer olan mili oyuncu Cengiz Ünder ile ilgili de konuşan Avcı, "Cengiz için 3 kez İzmir'e gittim. Önemli olan bir oyuncuyu tespit edebilirsin ama gelişimini de tamamlamasını sağlamanız gerekir. Cengiz daha ilk antrenmanda kendisini bütün takıma kabul ettirdi. Cengiz çok özel bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de altyapıdan oyuncu çıkartıldığını ancak geliştirme konusunda sorun yaşandığını dile getiren Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim için belli bir takımın rengi yok. Ben bu mesleğe başlarken Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da oynamadım. Bu mesleğe başlarken bunun sıkıntısını yaşadım çünkü oradan gelenler çok daha çabuk mesafe kat ediyorlardı. Ama ben bugün Anadolu'daki, herkesin saygısını kazandığımı düşünüyorum. Eğer sezon sonu şartlar oluşursa, durum analizi yapıp, takımın durumu, geçen seneyi nasıl geçirmiş, oyuncu kadrosu nasıl, yönetim nasıl, projeleri neler gibi etkenlere bakıp karar veririm."

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:40
  1. "İstatistikler ve Veri Analizleri"
  2. Abdullah Avcı
  3. Medipol Başakşehir
  4. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı
  5. Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs
  6. sunum

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