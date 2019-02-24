Sezer Uslucuk, Türkiye şampiyonu oldu Zonguldaklı milli sporcu Sezer Uslucuk, Çanakkale’de yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda 55 kg’da sağ kolda Türkiye şampiyonu oldu.

Zonguldaklı milli sporcu Sezer Uslucuk, Çanakkale’de yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda 55 kg’da sağ kolda Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 22-23 Şubat tarihleri arasında Çanakkale’de Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Zonguldak’ı temsil eden milli sporcu Sezer Uslucuk da katıldı. Uslucuk, turnuvada birbirinden zorlu rakipleri geride bırakarak sağ kol 55 kg’da şampiyon olma başarısı gösterdi. Sezer Uslucuk, almış olduğu bu başarı ile mayıs ayında Yunanistan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Başarılı sporcu, ay-yıldızlı forma altında Türkiye’yi temsil edecek.

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